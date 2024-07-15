AKB48¾®·ªÍ°Ê¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë±ð¥á¥¤¥¯¡ß¥â¥Î¥È¡¼¥ó¥³¡¼¥Ç¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¡Ö¤Þ¤¸Å·»È¡ª¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡×
7·î13Æü¡¢AKB48¡¦¾®·ªÍ°Ê¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ê¥Á¥å¥é¥ë±ð¥á¥¤¥¯¡ß¤ªÞ¯Íî¤Ê¥â¥Î¥È¡¼¥ó¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«
¾®·ª¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë±ð¥á¥¤¥¯¤¬µ¤Ê¬¡Á¡×¡Ö#¥â¥Î¥È¡¼¥ó¥³¡¼¥Ç #¥Õ¥ê¥ë¥¹¥«¡¼¥È #¤æ¤¤¤ÎÉþ¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ä¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤È¶¦¤Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Õ¥ê¥ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥â¥Î¥È¡¼¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö°ÂÄê¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥á¥¤¥¯Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¸Å·»È¡ª¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤À¤Ê¤¡¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¾®·ª¤Ï¡¢62nd¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ù¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢7·î17ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î64th¥·¥ó¥°¥ë¡ØÎø¡¡µÍ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡Ù¤Ç¤ÏÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢AKB48¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë