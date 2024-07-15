サッカーJ2リーグ第24節の10試合が、13日（土）、14日（日）に開催されました。

Ｖ・ファーレン長崎は土壇場で追いつき22試合無敗とするもドロー。横浜FCも2点のビハインドを追いつきドロー。J1自動昇格を争う上位2チームが勝ち点3を逃す中、清水エスパルスは勝利。苦戦していたアウェーでの連敗を『4』で止め、首位に浮上しました。

ヴァンフォーレ甲府はＶ・ファーレン長崎を追い詰めるも、試合終了間際の失点で引き分け。同点の瞬間、ショックに倒れ込んだ甲府の選手たち。これで10試合勝利なしで16位まで後退。J3降格圏の18位鹿児島ユナイテッドFCとの勝ち点差は『3』となっています。

【J2第24節結果】

◆愛媛 1−0 藤枝（藤枝総合運動公園サッカー場）

得点【愛媛】石浦大雅（後半24分）

◆鹿児島 1−1 群馬（白波スタジアム）

得点【鹿児島】有田光希（後半45分）【群馬】佐川洸介（後半45分+7分）

◆秋田 1−0 山口（ソユースタジアム）

得点【秋田】河野貴志（後半42分）

◆水戸 2−2 横浜FC（ケーズデンキスタジアム水戸）

得点【水戸】草野侑己（後半12分）齋藤俊輔（後半21分）【横浜FC】伊藤翔（後半31分）高橋利樹（後半42分）

◆甲府 2−2 長崎（JITリサイクルインクスタジアム）

得点【甲府】村上千歩（後半2分）ピーター ウタカ（後半13分）【長崎】加藤大（前半45分+1分）澤田崇（後半45分+9分）

◆いわき 2−1 山形（NDソフトスタジアム山形）

得点【いわき】堂鼻起暉（前半42分）谷村海那（後半11分）【山形】高橋潤哉（後半45分+3分）

◆栃木 1−1 岡山（カンセキスタジアムとちぎ）

得点【栃木】青島太一（前半32分）【岡山】早川隼平（前半34分）

◆熊本 2−0 千葉（フクダ電子アリーナ）

得点【熊本】石川大地（後半10分）神代慶人（後半29分）

◆徳島 2−0 仙台（鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム）

得点【徳島】内田航平（前半27分）エウシーニョ（後半18分）

◆清水 2−0 大分（レゾナックドーム大分）得点【清水】ルーカス ブラガ（前半33分）乾貴士（後半44分）