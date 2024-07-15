ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬ÍèÆü½é¤Î2ÀïÏ¢È¯¡¡´äËÜÊÙ»á¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ4ÈÖ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÂç¤¤ÊÀïÎÏ¡×¤È´üÂÔ
¢¡ ¥¥ã¥é¤â¡ý¡ÖÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë3¡Ý1¤Ç¾¡Íø¡£Ï¢¾¡¤Ç2¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¡¢¾¡Î¨¤ò5³ä¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î°ËÆ£Âç³¤¤Ï3²ó¤Ë1ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤â¡¢4²óÅÓÃæ¤«¤é4¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¿¬¾å¤¬¤ê¤Î¹¥Åê¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²ó¤ÏÆó»àÆóÎÝ¤Ç¹ÃÈåÂóÌé¤Ë±¦Á°ÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢±¦Íã¡¦ËüÇÈÃæÀµ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ó¡¼¥à¤ÇÆóÁö¡¦¼þÅìÍ¤µþ¤ÎËÜÎÝÆÍÆþ¤òÁË»ß¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤ÏËüÇÈ¤Î¹¥¼éÈ÷¤Ë¤âµß¤ï¤ì¡¢7²ó6°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤Ç7¾¡ÌÜ¡Ê3ÇÔ¡Ë¡£2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤ÏÏ¢ÅêÃæ¤ÎÅÄÃæÀµµÁ¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¿ù±ºÌÂç¤¬º£µ¨3¥»¡¼¥ÖÌÜ¤ÇÄù¤á¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï1ÅÀ¤òÄÉ¤¦4²ó¡¢2ÈÖ¡¦ËüÇÈ¤¬º¸ÍãÀÊ¾åÃÊ¤ËÃåÃÆ¤¹¤ëÆÃÂç¤Î11¹æ¥½¥í¤òÊü¤ÁÆ±ÅÀ¡£6²ó¤Ï4ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬7¹æ¥½¥í¤òº¸ÍãÀÊ¤Ø±¿¤ÓµÕÅ¾¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»108È¯¤Î¿·½õ¤Ã¿Í¤ÏÁ°Æü¤âÀèÀ©¤Î6¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬ÍèÆü½é¤Î2»î¹çÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á¡£7²ó¤Ï8ÈÖ¡¦Éú¸«ÆÒ°Ò¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤Çµ®½Å¤Ê3ÅÀÌÜ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡ÅêÂÇ¤¬¥¬¥Ã¥Á¥ê¤È³ú¤ß¹ç¤¤¾¡Î¨¤ò5³ä¤ËÌá¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¡£14ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢7·î¤ËÆþ¤êÂÇÎ¨.345¤È¹¥Ä´¤Ê¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬ÏÃÂê¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¡£Á°Æü¤ÏÀèÀ©ÃÆ¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï·è¾¡ÃÆ¤òÊü¤Á¡¢²òÀâ¼Ô¤ÎóîÆ£ÌÀÍº»á¤Ï¡Ö4ÈÖ¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÂÇ·â¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¥Á¡¼¥àOB¤Î´äËÜÊÙ»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ4ÈÖ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÂÇÀþ¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÀïÎÏ¡×¤ÈºÆÉâ¾å¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¹âÌÚË»á¤Ï¡¢¡Ö¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÂÇ·â¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°¦ÕÈ¤Î¤¢¤ë¿ÍÊÁ¤Ë¤âÃíÌÜ¡£¡ÖÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤·¡¢¤É¤Ç¤«¤¤¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£Èó¾ï¤Ë¥¥ã¥é¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡×¤È¡¢Á´ÎÏ¥×¥ì¡¼¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤¿·½õ¤Ã¿Í¤Î¸¥¿ÈÅª¤Ê»ÑÀª¤âÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë3¡Ý1¤Ç¾¡Íø¡£Ï¢¾¡¤Ç2¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¡¢¾¡Î¨¤ò5³ä¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î°ËÆ£Âç³¤¤Ï3²ó¤Ë1ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤â¡¢4²óÅÓÃæ¤«¤é4¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¿¬¾å¤¬¤ê¤Î¹¥Åê¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²ó¤ÏÆó»àÆóÎÝ¤Ç¹ÃÈåÂóÌé¤Ë±¦Á°ÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢±¦Íã¡¦ËüÇÈÃæÀµ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ó¡¼¥à¤ÇÆóÁö¡¦¼þÅìÍ¤µþ¤ÎËÜÎÝÆÍÆþ¤òÁË»ß¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï1ÅÀ¤òÄÉ¤¦4²ó¡¢2ÈÖ¡¦ËüÇÈ¤¬º¸ÍãÀÊ¾åÃÊ¤ËÃåÃÆ¤¹¤ëÆÃÂç¤Î11¹æ¥½¥í¤òÊü¤ÁÆ±ÅÀ¡£6²ó¤Ï4ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬7¹æ¥½¥í¤òº¸ÍãÀÊ¤Ø±¿¤ÓµÕÅ¾¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»108È¯¤Î¿·½õ¤Ã¿Í¤ÏÁ°Æü¤âÀèÀ©¤Î6¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬ÍèÆü½é¤Î2»î¹çÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á¡£7²ó¤Ï8ÈÖ¡¦Éú¸«ÆÒ°Ò¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤Çµ®½Å¤Ê3ÅÀÌÜ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡ÅêÂÇ¤¬¥¬¥Ã¥Á¥ê¤È³ú¤ß¹ç¤¤¾¡Î¨¤ò5³ä¤ËÌá¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¡£14ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢7·î¤ËÆþ¤êÂÇÎ¨.345¤È¹¥Ä´¤Ê¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬ÏÃÂê¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¡£Á°Æü¤ÏÀèÀ©ÃÆ¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï·è¾¡ÃÆ¤òÊü¤Á¡¢²òÀâ¼Ô¤ÎóîÆ£ÌÀÍº»á¤Ï¡Ö4ÈÖ¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÂÇ·â¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¥Á¡¼¥àOB¤Î´äËÜÊÙ»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ4ÈÖ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÂÇÀþ¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÀïÎÏ¡×¤ÈºÆÉâ¾å¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¹âÌÚË»á¤Ï¡¢¡Ö¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÂÇ·â¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°¦ÕÈ¤Î¤¢¤ë¿ÍÊÁ¤Ë¤âÃíÌÜ¡£¡ÖÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤·¡¢¤É¤Ç¤«¤¤¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£Èó¾ï¤Ë¥¥ã¥é¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡×¤È¡¢Á´ÎÏ¥×¥ì¡¼¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤¿·½õ¤Ã¿Í¤Î¸¥¿ÈÅª¤Ê»ÑÀª¤âÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù