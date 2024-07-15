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気象台は、午前6時2分に、大雨警報（土砂災害）を佐賀市、鳥栖市、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町、みやき町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】佐賀県・佐賀市、鳥栖市、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町などに発表

佐賀県では、15日夕方まで土砂災害に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■佐賀市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　15日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　15日朝

■鳥栖市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　15日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　15日朝

■武雄市
□大雨警報
・土砂災害
　15日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　15日朝

■鹿島市
□大雨警報
・土砂災害
　15日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　15日朝

■嬉野市
□大雨警報
・土砂災害
　15日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　15日朝

■神埼市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　15日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　15日朝

■吉野ヶ里町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　15日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　15日朝

■基山町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　15日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　15日朝

■上峰町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　15日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　15日朝

■みやき町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　15日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　15日朝

■有田町
□大雨警報
・土砂災害
　15日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　15日朝

■大町町
□大雨警報
・土砂災害
　15日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　15日朝

■白石町
□大雨警報
・土砂災害
　15日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　15日朝

■太良町
□大雨警報
・土砂災害
　15日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　15日朝