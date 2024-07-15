【大雨警報】佐賀県・佐賀市、鳥栖市、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町などに発表
気象台は、午前6時2分に、大雨警報（土砂災害）を佐賀市、鳥栖市、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町、みやき町に発表しました。
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佐賀県では、15日夕方まで土砂災害に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■佐賀市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
15日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 15日朝
■鳥栖市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
15日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 15日朝
□大雨警報
・土砂災害
15日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 15日朝
■鹿島市
□大雨警報
・土砂災害
15日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 15日朝
■嬉野市
□大雨警報
・土砂災害
15日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 15日朝
■神埼市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
15日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 15日朝
■吉野ヶ里町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
15日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 15日朝
■基山町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
15日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 15日朝
■上峰町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
15日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 15日朝
■みやき町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
15日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 15日朝
■有田町
□大雨警報
・土砂災害
15日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 15日朝
■大町町
□大雨警報
・土砂災害
15日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 15日朝
■白石町
□大雨警報
・土砂災害
15日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 15日朝
■太良町
□大雨警報
・土砂災害
15日夕方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 70mm
ピーク時間 15日朝