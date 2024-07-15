【大雨警報】鹿児島県・いちき串木野市に発表
気象台は、午前5時9分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）をいちき串木野市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を日置市、霧島市、姶良市、湧水町に発表しました。
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薩摩地方では、15日夕方まで土砂災害に、15日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■鹿児島市
□大雨警報
・土砂災害
15日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 15日明け方
□大雨警報
・土砂災害
15日夕方にかけて警戒
・浸水
15日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
15日昼前にかけて警戒
■出水市
□大雨警報
・土砂災害
15日夕方にかけて警戒
・浸水
15日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
15日昼前にかけて警戒
■薩摩川内市
□大雨警報
・土砂災害
15日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 15日明け方
■薩摩川内市甑島
□大雨警報
・土砂災害
15日夕方にかけて警戒
■日置市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
15日夕方にかけて警戒
■霧島市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
15日夕方にかけて警戒
■いちき串木野市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
15日夕方にかけて警戒
・浸水
15日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■伊佐市
□大雨警報
・土砂災害
15日夕方にかけて警戒
・浸水
15日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
15日昼前にかけて警戒
■姶良市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
15日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 15日明け方
■さつま町
□大雨警報
・土砂災害
15日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 15日明け方
■長島町
□大雨警報
・土砂災害
15日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 15日明け方
■湧水町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
15日夕方にかけて警戒