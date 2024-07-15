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気象台は、午前5時9分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）をいちき串木野市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を日置市、霧島市、姶良市、湧水町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】鹿児島県・いちき串木野市に発表

薩摩地方では、15日夕方まで土砂災害に、15日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■鹿児島市
□大雨警報
・土砂災害
　15日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　15日明け方

■阿久根市
□大雨警報
・土砂災害
　15日夕方にかけて警戒
・浸水
　15日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　15日昼前にかけて警戒

■出水市
□大雨警報
・土砂災害
　15日夕方にかけて警戒
・浸水
　15日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　15日昼前にかけて警戒

■薩摩川内市
□大雨警報
・土砂災害
　15日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　15日明け方

■薩摩川内市甑島
□大雨警報
・土砂災害
　15日夕方にかけて警戒

■日置市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　15日夕方にかけて警戒

■霧島市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　15日夕方にかけて警戒

■いちき串木野市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　15日夕方にかけて警戒
・浸水
　15日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■伊佐市
□大雨警報
・土砂災害
　15日夕方にかけて警戒
・浸水
　15日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　15日昼前にかけて警戒

■姶良市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　15日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　15日明け方

■さつま町
□大雨警報
・土砂災害
　15日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　15日明け方

■長島町
□大雨警報
・土砂災害
　15日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　15日明け方

■湧水町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　15日夕方にかけて警戒