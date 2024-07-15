◇１５日（月）

▲韓国・ニュージーランド外相会談（１２：００）

▲中部の忠清北道清州市・五松で１４人が死亡した地下車道の浸水事故から１年の追悼式（１７：００、清州市庁）

◇１６日（火）

▲閣議（１０：００）

▲国会、企画財政委員会全体会議（１０：００）

◇１７日（水）

▲憲法記念日「制憲節」の記念式典（１０：００、国会議事堂）

◇１８日（木）

▲中央災難（災害）安全対策本部会議（９：００）

◇１９日（金）

▲国会、法制司法委員会全体会議（１０：００）

▲水害による行方不明者を捜索中に海兵隊員が殉職した事故から１年で追悼大会（１８：３０）

◇２０日（土）

▲特になし

◇２１日（日）

▲特になし