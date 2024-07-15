韓国の主な週間日程（１５〜２１日）
◇１５日（月）
▲韓国・ニュージーランド外相会談（１２：００）
▲中部の忠清北道清州市・五松で１４人が死亡した地下車道の浸水事故から１年の追悼式（１７：００、清州市庁）
◇１６日（火）
▲閣議（１０：００）
▲国会、企画財政委員会全体会議（１０：００）
◇１７日（水）
▲憲法記念日「制憲節」の記念式典（１０：００、国会議事堂）
◇１８日（木）
▲中央災難（災害）安全対策本部会議（９：００）
◇１９日（金）
▲国会、法制司法委員会全体会議（１０：００）
▲水害による行方不明者を捜索中に海兵隊員が殉職した事故から１年で追悼大会（１８：３０）
◇２０日（土）
▲特になし
◇２１日（日）
▲特になし
▲韓国・ニュージーランド外相会談（１２：００）
▲中部の忠清北道清州市・五松で１４人が死亡した地下車道の浸水事故から１年の追悼式（１７：００、清州市庁）
◇１６日（火）
▲閣議（１０：００）
▲国会、企画財政委員会全体会議（１０：００）
◇１７日（水）
▲憲法記念日「制憲節」の記念式典（１０：００、国会議事堂）
◇１８日（木）
▲中央災難（災害）安全対策本部会議（９：００）
◇１９日（金）
▲国会、法制司法委員会全体会議（１０：００）
▲水害による行方不明者を捜索中に海兵隊員が殉職した事故から１年で追悼大会（１８：３０）
◇２０日（土）
▲特になし
◇２１日（日）
▲特になし