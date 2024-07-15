ÌÚ¹¹ÄÅ¡¡ÃæÈøÉËº²¡Ö¥Í¥Â¥Í¥ÂÂÇÀþ¡×¤Ç¥·¡¼¥É¹»µÕÅ¾·âÇË¡¡ÂçÀèÇÚ¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼´¬¤Êý¤Á¤Ê¤ßÅ·Ìî´ÆÆÄÌ¿Ì¾
¡¡¡þÂè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢ÀéÍÕÂç²ñ2²óÀï¡¡ÌÚ¹¹ÄÅ6¡Ý2»Í³¹Æ»¡Ê2024Ç¯7·î14Æü¡¡ÀéÍÕ¸©Áí¹ç¡Ë
¡¡Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡Ê8·î7Æü³«Ëë¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë¤Î½Ð¾ì¹»¤ò·è¤á¤ëÃÏÊýÂç²ñ¤Ï14Æü¡¢38Âç²ñ¤Ç271»î¹ç¡Ê·ÑÂ³»î¹ç¤ò´Þ¤à¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀéÍÕÂç²ñ¤Ç¤ÏÌÚ¹¹ÄÅ¤¬»Í³¹Æ»¤Ë6¡½2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Æ±¹»OB¤Ç5·î¤Ë81ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦ÃæÈøÉË¤µ¤ó¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¡Ö¤Í¤¸¤Í¤¸¥Þ¥Õ¥é¡¼¡×¤«¤éÇÉÀ¸¤µ¤»¤¿¡Ö¥Í¥Â¥Í¥ÂÂÇÀþ¡×¤¬Ç´¤Ã¤³¤¤ÂÇ·â¤òÈäÏª¡£ÌÚ¹¹ÄÅPRÂç»È¤âÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¶¿ÅÚ°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿Å·¹ñ¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ë¡¢´¶¼Õ¤ÎÇòÀ±¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¥Í¥Á¥Í¥Á¤È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¡¢ÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÌÚ¹¹ÄÅÂÇÀþ¤Î»Ñ¤ò¡¢Å·¹ñ¤ÎÀèÇÚ¤â´î¤ó¤À¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ºò½©¤ËÃæ±û³Ø±¡¤âÇË¤Ã¤¿¶¯Å¨¤Î»Í³¹Æ»¤Ë²÷¾¡¡£Å·ÌîÆÁÉ×´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î°Ê¾å¤ËÁª¼ê¤¬ÌöÆ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¡Ö¥Í¥Á¥Í¥Á¤¤¤¤¿¤¤¡£ÌÚ¹¹ÄÅ¤é¤·¤¯¡È¥Í¥Â¥Í¥ÂÂÇÀþ¡É¤Ç¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥É¹»¤òÁê¼ê¤Ë½é²ó¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¡£¤½¤ì¤Ç¤â³Æ¼«¤¬Ç´¤ê¡¢Áê¼ê¤ÎÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦ËãÀ¸Îµ´õ¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ëµå¿ô¤òÅê¤²¤µ¤»¤¿¡£4²ó¤ËÆ±ÅÀ¡¢6²ó¤Ë4ÈÖ¡¦¾®ÅèÇî¡Ê3Ç¯¡Ë¤Îµ¾Èô¤Ç¾¡¤Á±Û¤¹¤È¡¢7²ó¤â2ÆÀÅÀ¡£¤³¤Î²ó¤Þ¤Ç¤ËËãÀ¸¤Ë105µå¤òÅê¤²¤µ¤»¤Æ¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤·¡¢Â³¤¯8²ó¤â2ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£»î¹çÁ°¡¢»Ø´ø´±¤¬¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤«¤±¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¥·¡¼¥É¹»¤¬Áê¼ê¤Ç¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢³Ú¤·¤â¤¦¡£¥Ô¥ó¥Á¤ò±Û¤¨¤ì¤Ð¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢8°ÂÂÇ¤ÇÃå¼Â¤Ë6ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÆÃÊÌ¤Ê²Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Æ±¹»OB¤ÇÌÚ¹¹ÄÅPRÂç»È¤âÌ³¤á¤¿¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼ÌÚ¹¹ÄÅ¡×¤³¤ÈÃæÈøÉË¤µ¤ó¤¬5·î¤Ë»àµî¡£Ì¾ÇÐÍ¥¤Ç¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ò¤Í¤¸¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿ÃæÈø¤µ¤ó¤Ï¼«ºî¤Î³¨²è¤ò´óÂ£¤¹¤ë¤Ê¤É¶¯¤¤Êì¹»°¦¤¬¤¢¤ê¡¢6·î¤ÎÊ¸²½º×¤Ç¤ÏÄÉÅé¤Î´ë²èÅ¸¤â³«¤«¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê°ÎÂç¤ÊOB¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¥Í¥Á¥Í¥Á¤ÈÇ´¤ë¤³¤È¤ò·Ç¤²¤¿¡Ö¥Í¥Â¥Í¥ÂÂÇÀþ¡×¤ÇÎ×¤àº£Âç²ñ¡£³Æ¼«¤¬Ãæ·øÊý¸þ¤ËÄã¤¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¡£10Æü¤Î»ÔÀîÅì¤È¤Î1²óÀï¤Ï¾¡Íø¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÈôµå¤¬Â¿¤¯¡¢Ä¾Á°¤Î3Æü´Ö¤Ï¤è¤êÈôµå¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÎý½¬¤òÅ°Äì¡£Å·¹ñ¤ÎÀèÇÚ¤Ë²Æ2¾¡ÌÜ¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¼ç¾¤ÎÀÐ°æÈô¸÷¡Ê¤¢¤¹¤«¡á3Ç¯¡Ë¤ÏÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£¡ÖÆÃ½Ð¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¶¯¤ß¡×¡£¼¡Àï¤ÎÁê¼ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤¿ÆñÅ¨¤Î²æÂ¹»Ò¤À¤¬¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯Àï¤¦¡£ÃæÈø¤µ¤ó¤â°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¶¿ÅÚ¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡£¡Ê¾¾Èø¡¡ÃÎ¹á¡Ë
¡¡¢ãºß³Ø»þ¥Ð¥ì¡¼Éô¢äÃæÈøÉË¤µ¤ó¤ÏÌÚ¹¹ÄÅ»Ô½Ð¿È¤ÇÌÚ¹¹ÄÅ¤ÎÁ°¿È¤ÎÌÚ¹¹ÄÅ°ì½Ð¿È¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¤Ç¼ç¾¤âÌ³¤á¤¿¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¶ËÆ»¤ÎºÊ¤¿¤Á¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¥¢¥¦¥È¥ì¥¤¥¸¥Ó¥è¥ó¥É¡×¡¢¡ÖæÆ¤ó¤Çºë¶Ì¡×¤Ê¤ÉºîÉÊ¤Î¹ÅÆð¤ËÌä¤ï¤ºÂ¸ºß¤ò¼¨¤·¡¢ÈÕÇ¯¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤â³èÌö¡£¤³¤ï¤â¤Æ¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ê¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ò¼ó¸µ¤«¤é¤°¤ë¤°¤ë´¬¤¤Ë¤¹¤ë¡Ö¤Í¤¸¤Í¤¸¡×¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¡£5·î16Æü¤Ë¿´ÉÔÁ´¤Î¤¿¤áÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤Ç81ºÐ¤Ç»àµî¡£ºÊ¤Ç½÷Í¥¤ÎÃÓÇÈ»ÖÇµ¡Ê69¡Ë¤È¤Ï¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¢ã±Ê°æ¹»Ä¹¡ÖÉô³èÆ°Á´ÈÌ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¢ä¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¾¡Íø¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿±Ê°æÎÉÈþ¹»Ä¹¤ÏÃæÈø¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³¨²è¤Î´óÂ£¤ÎºÝ¤Ïºß¹»À¸¤ÈºÂÃÌ²ñ¤ò³«¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£³Ø¹»°¦¤ä¶¿ÅÚ°¦¤¬¶¯¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£6·î¤ÎÊ¸²½º×¤Ç¤ÎÄÉÅé´ë²èÅ¸¤Ç¤ÏÃæÈø¤µ¤ó¤Î·ÐÎò¤äÊì¹»¤È¤Î¸òÎ®¤ò¾Ò²ð¡£Åö»þ¤Î»ñÎÁ¤Ï¸½ºß¤â¹»Æâ¤Î»ñÎÁ¼¼¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±Ê°æ¹»Ä¹¤Ï¡ÖÉô³èÆ°Á´ÈÌ¤Î±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£Æü¡¢¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÃæÈø¤µ¤ó¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£