イングランド、EURO決勝でルーク・ショー初先発!! ターンオーバーなしで主力8選手は全試合スタメン
EURO2024(欧州選手権)は14日、ドイツ・ベルリンのオリンピアシュタディオンで決勝戦が行われる。現地時間午後9時(日本時間15日午前4時)のキックオフを前にイングランド代表のスターティングメンバーが発表され、負傷明けのため途中出場が続いていたDFルーク・ショーが今大会初先発となった。
2大会連続の決勝進出で悲願の初優勝がかかるイングランドは、準々決勝スイス戦から採用する3-4-2-1のシステムで臨む見込み。GKジョーダン・ピックフォード、DFカイル・ウォーカー、DFジョン・ストーンズ、MFデクラン・ライス、MFブカヨ・サカ、MFジュード・ベリンガム、MFフィル・フォーデン、FWハリー・ケインの8選手は全7試合で先発に名を連ねた。
[イングランド]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 3 ルーク・ショー
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 6 マーク・グエヒ
MF 4 デクラン・ライス
MF 7 ブカヨ・サカ
MF 10 ジュード・ベリンガム
MF 11 フィル・フォーデン
MF 26 コビー・メイヌー
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 13 アーロン・ラムズデール
GK 23 ディーン・ヘンダーソン
DF 14 エズリ・コンサ
DF 15 ルイス・ダンク
DF 22 ジョー・ゴメス
MF 8 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 12 キーラン・トリッピアー
MF 16 コナー・ギャラガー
MF 25 アダム・ウォートン
FW 17 イバン・トニー
FW 18 アンソニー・ゴードン
FW 19 オリー・ワトキンス
FW 20 ジャロッド・ボーウェン
FW 21 エベレチ・エゼ
FW 24 コール・パーマー
監督
ガレス・サウスゲート
2大会連続の決勝進出で悲願の初優勝がかかるイングランドは、準々決勝スイス戦から採用する3-4-2-1のシステムで臨む見込み。GKジョーダン・ピックフォード、DFカイル・ウォーカー、DFジョン・ストーンズ、MFデクラン・ライス、MFブカヨ・サカ、MFジュード・ベリンガム、MFフィル・フォーデン、FWハリー・ケインの8選手は全7試合で先発に名を連ねた。
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 3 ルーク・ショー
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 6 マーク・グエヒ
MF 4 デクラン・ライス
MF 7 ブカヨ・サカ
MF 10 ジュード・ベリンガム
MF 11 フィル・フォーデン
MF 26 コビー・メイヌー
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 13 アーロン・ラムズデール
GK 23 ディーン・ヘンダーソン
DF 14 エズリ・コンサ
DF 15 ルイス・ダンク
DF 22 ジョー・ゴメス
MF 8 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 12 キーラン・トリッピアー
MF 16 コナー・ギャラガー
MF 25 アダム・ウォートン
FW 17 イバン・トニー
FW 18 アンソニー・ゴードン
FW 19 オリー・ワトキンス
FW 20 ジャロッド・ボーウェン
FW 21 エベレチ・エゼ
FW 24 コール・パーマー
監督
ガレス・サウスゲート