　EURO2024(欧州選手権)は14日、ドイツ・ベルリンのオリンピアシュタディオンで決勝戦が行われる。現地時間午後9時(日本時間15日午前4時)のキックオフを前にイングランド代表のスターティングメンバーが発表され、負傷明けのため途中出場が続いていたDFルーク・ショーが今大会初先発となった。

　2大会連続の決勝進出で悲願の初優勝がかかるイングランドは、準々決勝スイス戦から採用する3-4-2-1のシステムで臨む見込み。GKジョーダン・ピックフォード、DFカイル・ウォーカー、DFジョン・ストーンズ、MFデクラン・ライス、MFブカヨ・サカ、MFジュード・ベリンガム、MFフィル・フォーデン、FWハリー・ケインの8選手は全7試合で先発に名を連ねた。

[イングランド]

先発

GK 1 ジョーダン・ピックフォード

DF 2 カイル・ウォーカー

DF 3 ルーク・ショー

DF 5 ジョン・ストーンズ

DF 6 マーク・グエヒ

MF 4 デクラン・ライス

MF 7 ブカヨ・サカ

MF 10 ジュード・ベリンガム

MF 11 フィル・フォーデン

MF 26 コビー・メイヌー

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 13 アーロン・ラムズデール

GK 23 ディーン・ヘンダーソン

DF 14 エズリ・コンサ

DF 15 ルイス・ダンク

DF 22 ジョー・ゴメス

MF 8 トレント・アレクサンダー・アーノルド

MF 12 キーラン・トリッピアー

MF 16 コナー・ギャラガー

MF 25 アダム・ウォートン

FW 17 イバン・トニー

FW 18 アンソニー・ゴードン

FW 19 オリー・ワトキンス

FW 20 ジャロッド・ボーウェン

FW 21 エベレチ・エゼ

FW 24 コール・パーマー

監督

ガレス・サウスゲート