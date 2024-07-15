スペインvsイングランド スタメン発表
[7.14 EURO2024決勝](オリンピアシュタディオン・ベルリン)
※28:00開始
<出場メンバー>
[スペイン]
先発
GK 23 ウナイ・シモン
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 3 ロビン・ル・ノルマン
DF 14 エメリク・ラポルト
DF 24 マルク・ククレジャ
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 10 ダニ・オルモ
MF 16 ロドリ
MF 17 ニコラス・ウィリアムス
MF 19 ラミネ・ヤマル
FW 7 アルバロ・モラタ
控え
GK 1 ダビド・ラヤ
GK 13 アレックス・レミロ
DF 4 ナチョ・フェルナンデス
DF 5 ダニエル・ビビアン
DF 12 アレックス・グリマルド
DF 22 ヘスス・ナバス
MF 6 ミケル・メリノ
MF 15 アレックス・バエナ
MF 18 マルティン・スビメンディ
MF 25 フェルミン・ロペス
FW 9 ホセル
FW 11 フェラン・トーレス
FW 21 ミケル・オヤルサバル
監督
ルイス・デ・ラ・フエンテ
[イングランド]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 6 マーク・グエヒ
MF 3 ルーク・ショー
MF 4 デクラン・ライス
MF 7 ブカヨ・サカ
MF 10 ジュード・ベリンガム
MF 11 フィル・フォーデン
MF 26 コビー・メイヌー
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 13 アーロン・ラムズデール
GK 23 ディーン・ヘンダーソン
DF 12 キーラン・トリッピアー
DF 14 エズリ・コンサ
DF 15 ルイス・ダンク
DF 22 ジョー・ゴメス
MF 8 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 16 コナー・ギャラガー
MF 25 アダム・ウォートン
FW 17 イバン・トニー
FW 18 アンソニー・ゴードン
FW 19 オリー・ワトキンス
FW 20 ジャロッド・ボーウェン
FW 21 エベレチ・エゼ
FW 24 コール・パーマー
監督
ガレス・サウスゲート
※28:00開始
<出場メンバー>
[スペイン]
先発
GK 23 ウナイ・シモン
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 3 ロビン・ル・ノルマン
DF 14 エメリク・ラポルト
DF 24 マルク・ククレジャ
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 10 ダニ・オルモ
MF 16 ロドリ
MF 17 ニコラス・ウィリアムス
MF 19 ラミネ・ヤマル
FW 7 アルバロ・モラタ
GK 1 ダビド・ラヤ
GK 13 アレックス・レミロ
DF 4 ナチョ・フェルナンデス
DF 5 ダニエル・ビビアン
DF 12 アレックス・グリマルド
DF 22 ヘスス・ナバス
MF 6 ミケル・メリノ
MF 15 アレックス・バエナ
MF 18 マルティン・スビメンディ
MF 25 フェルミン・ロペス
FW 9 ホセル
FW 11 フェラン・トーレス
FW 21 ミケル・オヤルサバル
監督
ルイス・デ・ラ・フエンテ
[イングランド]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 6 マーク・グエヒ
MF 3 ルーク・ショー
MF 4 デクラン・ライス
MF 7 ブカヨ・サカ
MF 10 ジュード・ベリンガム
MF 11 フィル・フォーデン
MF 26 コビー・メイヌー
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 13 アーロン・ラムズデール
GK 23 ディーン・ヘンダーソン
DF 12 キーラン・トリッピアー
DF 14 エズリ・コンサ
DF 15 ルイス・ダンク
DF 22 ジョー・ゴメス
MF 8 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 16 コナー・ギャラガー
MF 25 アダム・ウォートン
FW 17 イバン・トニー
FW 18 アンソニー・ゴードン
FW 19 オリー・ワトキンス
FW 20 ジャロッド・ボーウェン
FW 21 エベレチ・エゼ
FW 24 コール・パーマー
監督
ガレス・サウスゲート
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります