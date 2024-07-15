[7.14 EURO2024決勝](オリンピアシュタディオン・ベルリン)

※28:00開始

<出場メンバー>

[スペイン]

先発

GK 23 ウナイ・シモン

DF 2 ダニエル・カルバハル

DF 3 ロビン・ル・ノルマン

DF 14 エメリク・ラポルト

DF 24 マルク・ククレジャ

MF 8 ファビアン・ルイス

MF 10 ダニ・オルモ

MF 16 ロドリ

MF 17 ニコラス・ウィリアムス

MF 19 ラミネ・ヤマル

FW 7 アルバロ・モラタ

控え

GK 1 ダビド・ラヤ

GK 13 アレックス・レミロ

DF 4 ナチョ・フェルナンデス

DF 5 ダニエル・ビビアン

DF 12 アレックス・グリマルド

DF 22 ヘスス・ナバス

MF 6 ミケル・メリノ

MF 15 アレックス・バエナ

MF 18 マルティン・スビメンディ

MF 25 フェルミン・ロペス

FW 9 ホセル

FW 11 フェラン・トーレス

FW 21 ミケル・オヤルサバル

監督

ルイス・デ・ラ・フエンテ

[イングランド]

先発

GK 1 ジョーダン・ピックフォード

DF 2 カイル・ウォーカー

DF 5 ジョン・ストーンズ

DF 6 マーク・グエヒ

MF 3 ルーク・ショー

MF 4 デクラン・ライス

MF 7 ブカヨ・サカ

MF 10 ジュード・ベリンガム

MF 11 フィル・フォーデン

MF 26 コビー・メイヌー

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 13 アーロン・ラムズデール

GK 23 ディーン・ヘンダーソン

DF 12 キーラン・トリッピアー

DF 14 エズリ・コンサ

DF 15 ルイス・ダンク

DF 22 ジョー・ゴメス

MF 8 トレント・アレクサンダー・アーノルド

MF 16 コナー・ギャラガー

MF 25 アダム・ウォートン

FW 17 イバン・トニー

FW 18 アンソニー・ゴードン

FW 19 オリー・ワトキンス

FW 20 ジャロッド・ボーウェン

FW 21 エベレチ・エゼ

FW 24 コール・パーマー

監督

ガレス・サウスゲート

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります