　EURO2024(欧州選手権)は14日、ドイツ・ベルリンのオリンピアシュタディオンで決勝戦が行われる。現地時間午後9時(日本時間15日午前4時)のキックオフを前にスペイン代表のスターティングメンバーが発表され、出場停止明けのDFダニエル・カルバハルとDFロビン・ル・ノルマンが先発に復帰した。

　スペインは史上初の連覇を果たした2012年大会以来、3大会ぶり4度目の欧州制覇がかかる決勝戦。前日13日に17歳の誕生日を迎えたばかりのFWラミネ・ヤマル、ここまで3得点で得点ランキング首位のMFダニ・オルモも先発に名を連ねた。

<出場メンバー>

[スペイン]

先発

GK 23 ウナイ・シモン

DF 2 ダニエル・カルバハル

DF 3 ロビン・ル・ノルマン

DF 14 エメリク・ラポルト

DF 24 マルク・ククレジャ

MF 8 ファビアン・ルイス

MF 10 ダニ・オルモ

MF 16 ロドリ

FW 7 アルバロ・モラタ

FW 17 ニコラス・ウィリアムス

FW 19 ラミネ・ヤマル

監督

ルイス・デ・ラ・フエンテ