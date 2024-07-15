17歳初陣FWヤマルが先発!出場停止明け2人も復帰! 4度目V狙うスペイン、EURO決勝スタメン発表
EURO2024(欧州選手権)は14日、ドイツ・ベルリンのオリンピアシュタディオンで決勝戦が行われる。現地時間午後9時(日本時間15日午前4時)のキックオフを前にスペイン代表のスターティングメンバーが発表され、出場停止明けのDFダニエル・カルバハルとDFロビン・ル・ノルマンが先発に復帰した。
スペインは史上初の連覇を果たした2012年大会以来、3大会ぶり4度目の欧州制覇がかかる決勝戦。前日13日に17歳の誕生日を迎えたばかりのFWラミネ・ヤマル、ここまで3得点で得点ランキング首位のMFダニ・オルモも先発に名を連ねた。
<出場メンバー>
[スペイン]
先発
GK 23 ウナイ・シモン
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 3 ロビン・ル・ノルマン
DF 14 エメリク・ラポルト
DF 24 マルク・ククレジャ
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 10 ダニ・オルモ
MF 16 ロドリ
FW 7 アルバロ・モラタ
FW 17 ニコラス・ウィリアムス
FW 19 ラミネ・ヤマル
監督
ルイス・デ・ラ・フエンテ
スペインは史上初の連覇を果たした2012年大会以来、3大会ぶり4度目の欧州制覇がかかる決勝戦。前日13日に17歳の誕生日を迎えたばかりのFWラミネ・ヤマル、ここまで3得点で得点ランキング首位のMFダニ・オルモも先発に名を連ねた。
<出場メンバー>
[スペイン]
先発
GK 23 ウナイ・シモン
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 3 ロビン・ル・ノルマン
DF 14 エメリク・ラポルト
DF 24 マルク・ククレジャ
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 10 ダニ・オルモ
MF 16 ロドリ
FW 7 アルバロ・モラタ
FW 17 ニコラス・ウィリアムス
FW 19 ラミネ・ヤマル
監督
ルイス・デ・ラ・フエンテ