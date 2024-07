暗くなったステージの奥に設置されたLEDスクリーンに狼ロゴが大きく映し出され、恒例のSEが流れ始める。すると、RAINBOW STAGEエリア後方の、さらに遠くにある、隣りのWING STAGEエリアにまで届くのではないかと思うほどにたくさんのフレンズたちが詰めかけ、会場の期待感が一気に高まっていく。「用意ハイイカ、LuckyFes!」ジャン・ケン・ジョニー(G, Vo)が叫び、いきなり「ウォーオオオーオー!」のコール&レスポンスで始まった「Raise your flag」で、MAN WITH A MISSIONのステージが幕を開けた。

セットリスト

1. Raise your flag

2. Hey Now

3. Emotions

4. Merry-Go-Round

5. 絆ノ奇跡

6. RAIN OF JULY

7. FLY AGAIN

■<LuckyFes'24>出演アーティスト&タイムテーブル LuckyFesチケットページ: https://luckyfes.com/ticket/

LuckyFesオフィシャルサイト:https://luckyfes.com/



















▼DAY1:7月13日

AMEFURASSHI with RAM RIDER/ALI/石井竜也 with 杏里/ウルフルズ/大塚 愛/加藤ミリヤ/氣志團/クラウド・ルー(盧廣仲)/THE PRIMALS/The Wasabies/J-JUN/私立恵比寿中学/水曜日のカンパネラ/SUPER★DRAGON/SCANDAL/すりぃ/7ORDER/Chillies special guest MORISAKI WIN/デラックス×デラックス/冨岡愛/Night Tempo with FANCYLABO/ばってん少女隊/ハルカミライ/一青窈/FLOW/森高千里/yama/燐舞曲

O.A:Ashley/SHOWROOM 等



▼DAY2:7月14日

相川七瀬/Aile The Shota/打首獄門同好会/Xdinary Heroes/XY/岡崎体育/KREVA/ケプラ/ゴールデンボンバー/SILENT SIREN/THE BACK HORN/The BONEZ/JY (KARA)/Jams Collection/SKRYU/竹原ピストル/超ときめき(ハート)宣伝部/t-Ace/西川貴教/Novelbright/ハラミちゃん/FUNKY MONKEY BΛBY'S/藤巻亮太/HEY-SMITH/MAN WITH A MISSION/MUCC/Mega Shinnosuke/Roselia

O.A:ちたへんりー 等



▼DAY3:7月15日

新しい学校のリーダーズ/石崎ひゅーい/Ink Waruntorn/edhiii boi/n.SSign/KISS OF LIFE/CANDY TUNE/KOTORI/Conton Candy/Chevon/シャイトープ/Juice=Juice/四星球/杉山清貴&オメガトライブ/Da-iCE/高嶺のなでしこ/高橋優/TETORA/Def Tech/トンボコープ/NEWS/Novel Core/FRUITS ZIPPER/bokula./ヤングスキニー/RAISE A SUILEN/ROTTENGRAFFTY

O.A:IVVY/ジョナゴールド 等



[ドコモCSpresents Lucky Space]

DAY1:7月13日

Groove Nomad Orchestra/佐咲紗花/The Wasabies/DJみそしるとMCごはん/根本凪/ひとりスキップカウズ(イマヤス)/マシコタツロウ special guest 加藤里保菜/REBOUND/ROCKETMAN

O.A:おとじゃくし 等

DAY2:7月14日

磯山純/イバラッパー a.k.a イバラキング/京太朗と晴彦/つじりお/DJ SEIRA/DJ YU-KI 等

DAY3:7月15日

Idol to LuckyFes (Palette Parade・さよならステイチューン・アイオケ・メイビーME)/安達勇人/宇宙まお/クリトリック・リス/KEN EBISAWA/DJデッカチャン/HIKKA 等

■<LuckyFes'24>チケット詳細 LuckyFesのチケットは、LuckyFMチケット販売システム“いばチケ”・ローソンチケット・チケットぴあ・イープラス・楽天チケットにて一般販売中

◇チケット種別

・1日券:大人 12,800円、中高生6,400円

・2日通し券:大人 24,000円、中高生12,000円

・3日通し券:大人 35,000円、中高生17,500円

※すべて税込価格

※小学生以下は入場無料(チケット保有の保護者1名につき2名まで)。高校生以下の方は未成年者であることから保護者扱いからは除外とさせていただきます。



◇一般販売

・プレイガイド:LuckyFMチケット販売システム「いばチケ」/ローソンチケット/チケットぴあ/イープラス/楽天チケット

・LuckyFesチケットページ: https://luckyfes.com/ticket/

・LuckyFMチケット販売システム“いばチケ”: https://www.funity.jp/tickets/ibatk/showlist



・ローソンチケットLuckyFes特設ページ: https://l-tike.com/concert/luckyfes/

・チケットぴあ: https://t.pia.jp/

※検索窓から「LuckyFes」と検索してください

・イープラスLuckyFes特設ページ: https://eplus.jp/sf/detail/3629810001?P6=001&P1=0402&P59=1

・楽天チケットLuckyFes特設ページ: https://ticket.rakuten.co.jp/music/fes/RT1D002/



■海外在住者向け(抽選) ※国際クレジットカード対応

・ローソンチケット: https://l-tike.com/st1/wis1tmxfy3r9e8d91y7d/Tt/Ttg010agreement/index

・イープラス: https://ib.eplus.jp/luckyfes2024

・KKday: https://www.kkday.com/ja/product/181506



◇LuckyFes’24 前方エリア優先入場券のご案内

申込期間:2024年6月22日(土)10:00〜6月26日23:59

確定連絡:2024年6月29日(土)10:00

料金:500円(発券手数料・先行予約手数料・消費税含む)

対象アーティスト:RAINBOW STAGE・WING STAGE出演の全アーティスト(オープニングアクトは除く)

お申込みページ: https://www.funity.jp/tickets/ibatk/showlist



◆ふるさと納税 LuckyFes'24チケット

茨城県ひたちなか市のふるさと納税のお礼の品として、LuckyFes'24のチケットの提供をしております。ひたちなか市のふるさと納税を活用することにより、ひたちなか市の財源を増やし、フレンズの経済的負担を軽減させて、LuckyFesのフレンズを増やすことができる三位一体のメリットを享受することができます。ぜひご利用ください。

※ふるさと納税の受付は6月22日(土)までとなります。

【7/13 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケット

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487313

【7/14 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケット

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487319

【7/15 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケット

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487328

【7/13‐15 3日通し券・1枚】LuckyFes’24 チケット

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487333

そのテンションはますます上昇していき、「行ケンノカLuckyFes!」というかけ声で、バンドはもちろん、フレンズたちのギアは一段階も二段階もアップしていく。続く「Hey Now」でさらに勢いが増していった時、ジャン・ケン・ジョニーが「ソノママ皆サン、座リマショウ」と呼びかけると、見事なまでにフレンズたちはその場にしゃがみ込む。「今、地球上デミンナガ座ッテイマス! コノ後、最後ノサビガ来マスヨ。ミンナデ一斉ニ飛ビマショウ! グチャグチャニナリマショウ! ソレッ!」ジャン・ケン・ジョニーのカウントで、「グチャグチャニナリマショウ」と言ったその言葉通りにフレンズたちの盛り上がりは最高潮に達するのだが、ここでLuckyFesならではの素敵な光景が見受けられた。FOH(フィールド中央にあるPAや照明用のテント)の背後スペースは、通常、ステージが見えないため、そこに観客がくることが少ないのだが、その広々としたスペースで親子連れの子どもフレンズたちが大はしゃぎ。ステージ前方エリアでグチャグチャに盛り上がる大人フレンズたちに負けないくらい、ある子どもはビートに合わせて飛び跳ね、またある子は楽しそうに芝生の上を走り回り、MAN WITH A MISSIONのロックにピュアに反応し、大いに身体を動かしていたのだった。MAN WITH A MISSIONは、その後も「Emotions」「Merry-Go-Round」「絆ノ奇跡」と会場を埋め尽くしたフレンズたちの気持ちの高ぶりを超えていく曲を連投していく。「ツイコノ間、アメリカトメキシコノツアーカラ帰ッテキテ、コレガ、ニッポンニ帰ッテ初ノライブニナリマス。タダイマ帰リマシタ。久々ノニッポン、最高ノオーディエンスノ前デ演奏デキテ最高ノ気分デス!」ジャン・ケン・ジョニーはその後もユーモアたっぷりのMCを続けながら、「雨ガ降ロウガ降ルマイガ、フェスヲ楽シムノニマッタク関係ナイ。雨モフェスノ装飾品ノヒトツデス!」と、次に演奏する「RAIN OF JULY」を紹介。それを受けて、壮大でドラマチックなロックサウンドをバックに、トーキョー・タナカ(Vo)がエモーショナルに歌を響かせた。そしてラスト、彼らの鉄板曲「FLY AGAIN」で熱狂の限界値を限りなく引き上げていくと、大人も子どももMAN WITH A MISSIONのグルーヴに身体を委ね、それぞれが自由に踊り、飛び跳ね、声を出し、心を開放した。これぞロック。これぞフェス。そんなライブを展開した狼たちがステージを去っていくと、最後にスペア・リブ(Dr)がセンターのお立ち台に。コアなファンだけでなく、初MAN WITH A MISSIONライブだったという人も含め、フレンズ全員で恒例のかけ声である「1、2、3、ガウ!」をキメると、スペア・リブは両手で作ったハートマークをフレンズに送り、最高すぎるライブの余韻をたっぷりと味あわせてくれた。文◎布施雄一郎写真◎高田真希子 / team SOUND SHOOTER