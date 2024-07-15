【大雨警報】長崎県・長崎市、佐世保市（宇久地域を除く）、諫早市、大村市、五島市、西海市（江島・平島を除く）などに発表
気象台は、午前1時1分に、大雨警報（土砂災害）を長崎市、佐世保市（宇久地域を除く）、諫早市、大村市、五島市、西海市（江島・平島を除く）、長与町、時津町、川棚町、波佐見町に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】長崎県・長崎市、佐世保市（宇久地域を除く）、諫早市、大村市、五島市、西海市（江島・平島を除く）などに発表
南部、北部、五島では、15日夕方まで土砂災害に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■長崎市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
15日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 15日明け方
□大雨警報【発表】
・土砂災害
15日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 15日明け方
■諫早市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
15日夕方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 70mm
ピーク時間 15日明け方
■大村市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
15日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 15日明け方
■五島市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
15日夕方にかけて警戒
■西海市（江島・平島を除く）
□大雨警報【発表】
・土砂災害
15日夕方にかけて警戒
■長与町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
15日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 15日明け方
■時津町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
15日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 15日明け方
■川棚町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
15日夕方にかけて警戒
■波佐見町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
15日夕方にかけて警戒