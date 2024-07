【千年の花道】著者:花房集英社

令和の歌姫と称される覆面シンガー「SuZu」を推す主人公は、500年間推しを見つけてはその推しの引退を見守ってきた。今回の推し「SuZu」との別れもちらつき始めた矢先、弾き語り配信にて思わぬ事実が発覚する――。

「千年の花道」は、2024年6月から「少年ジャンプ+」にて配信されている花房氏の短編作品。とある理由で500年前から生きている主人公は、常にその時代時代の歌姫を応援してきた。

つつがなく生きていても息苦しいと感じることもある現代。推しの存在は生きる糧と言っても過言ではない。“推しを尊ぶ”文化が身近になった現代では共感を得られる物語になっているのではないだろうか。2人にはとある秘密が隠されている。果たしてそれは一体どんな秘密なのか、物語の神髄でもあるので是非その目で見届けてほしい。

顔出しNG、令和の歌姫「SuZu」を推している主人公は、とある理由で、実は500年前から生き続けていた――……。いつの時代も「歌姫」の歌声に勇気づけられて来た。ある日、SuZuはSNSで、重大発表を行なうというのだが――。

