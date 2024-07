【ヤンマガWeb:「マイホームヒーロー」無料開放】第1部(1~48話) 7月15日~7月21日第2部(49~150話) 7月22日~7月28日第3部(151~223話) 7月29日~8月4日

講談社は、同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にてマンガ「マイホームヒーロー」の無料開放を本日7月15日より順次実施する。

「週刊ヤングマガジン」にて連載中の原作・山川直輝氏、著・朝基まさし氏によるマンガ「マイホームヒーロー」があと数話で最終回を迎える。これを記念し、ヤンマガWebでは本日7月15日から1週間ごとに無料話が順次開放される。

第1部の1~48話は7月15日から7月21日まで、第2部の49~150話は7月22日から7月28日まで、第3部の151~223話は7月29日8月4日まで無料開放され、最新話以外の全話が期間中は読み放題となる。

