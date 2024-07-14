中国のスポーツ用品輸出額、１〜５月は１５・４％増

8日、山東省のスポーツ用品メーカー、泰山体育産業集団傘下の山東泰山瑞豹複合材料でカーボンロードバイクを組み立てる従業員。（済南＝新華社記者/朱崢）

【新華社北京7月14日】中国の1〜5月のスポーツ用品輸出額は前年同期比15.4％増の513億5千万元（1元＝約22円）で、伸び率は輸出全体を9.3ポイント上回った。

月間輸出額が急増した。春節（旧正月、今年は2月10日）が影響した2月以外の4カ月は、いずれも100億元以上の高水準を維持した。うち1月は116億8千万元となり、22年2月以降の最高となった。伸び率を見ると、3月以外の4カ月はいずれも2桁台だった。

米国が最大の輸出市場で、欧州連合（EU）向けは6カ月連続で増えた。1〜5月の輸出は、米国向けが16.4％増の185億3千万元でスポーツ用品輸出全体の36.1％を占めた。EU向けは17.3％増の91億6千万元で17.8％を占めた。うち5月は29.4％増え、6カ月連続でプラスとなった。サッカーの欧州選手権開催国のドイツ向けは13.3％、パリ五輪が開催されるフランス向けは5.6％それぞれ増加した。