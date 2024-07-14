ÅìµþV¡¢Ä®ÅÄ¤ËÀËÇÔ¡¡¾ëÊ¡´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»ØÆ³¤Î»ê¤é¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡×
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè23ÀáÂè2Æü¡¡Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê2024Ç¯7·î14Æü¡¡Ä®ÅÄ1¡Ý0ÅìµþV¡Ë
¡¡ÅìµþV¤¬Ä®ÅÄ¤Ë13ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÍá¤Ó¤»¤¿¤¬¥´¡¼¥ë¤¬³ä¤ì¤º¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£Á°È¾6Ê¬¤ËDFÃ«¸ý±ÉÅÍ¡Ê24¡Ë¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÂÐ±þ¤·¤è¤¦¤È¤·¤ÆOG¤Ç¼ºÅÀ¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¹¶¤á¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤¬Ã¥¤¨¤º¡¢Ì£¥¹¥¿¤Çº£µ¨½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¾ëÊ¡¹À´ÆÆÄ¡Ê63¡Ë¤Ï¡Ö¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î´Ø·¸¼Ô¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤ì¤¿´¶¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¸·¤·¤¤·ë²Ì¡£²æ¡¹¤¬¤ä¤ë¤Ù¤»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤È¤Ï·èÄêÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´ÊÃ±¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¸À¤¨¤Ð»ä¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤Ï¤Ê¤¤¡£·èÄêµ¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤â´Þ¤á¤Æ¡¢»ØÆ³¤Î»ê¤é¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥±¥¬¤ÇÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿MF¿¹ÅÄ¹¸¼ù¡Ê23¡Ë¤¬¸åÈ¾ÅÓÃæ¤«¤é½Ð¾ì¤·¤Æ¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¥×¥ì¡¼¡£¿¹ÅÄ¤â¡Ö¤¤¤¤Î®¤ì¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£¾¡¤ÁÅÀ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¡¢²¼¤ò¸þ¤«¤º¤Ë¼¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£