RAINBOW STAGEのHEY-SMITHは、意外にも<LuckyFes>初出演だ。とはいえ、全国各地のライブハウスやフェス会場を沸かし続ける超現場主義のバンド。彼らが来てくれる日を待っていた人も多かったのだろう、ライブスタートを報せる映像&SEの時点で、多くの観客が手拍子したりタオルを掲げたりしている。やがてメンバーが登場。バンドで一発鳴らし、猪狩秀平(G, Vo)が「ハロー! LuckyFes初登場、俺たちがHEY-SMITHです! よろしく!」と挨拶すると、満(Sax)、Task-n(Dr)、かなす(Tb)のブラス隊によるロングトーン&クレッシェンドを合図に、「Dandadan」がスタートだ。

セットリスト

01. Dandadan

02. Say My Name

03. Don’t Worry My Friend

04. Into The Soul

05. Endless Sorrow

06. Be The One

07. Inside Of Me

08. Summer Breeze

09. We sing our song

10. Come back my dog

■<LuckyFes'24>出演アーティスト&タイムテーブル LuckyFesチケットページ: https://luckyfes.com/ticket/

LuckyFesオフィシャルサイト:https://luckyfes.com/



















▼DAY1:7月13日

AMEFURASSHI with RAM RIDER/ALI/石井竜也 with 杏里/ウルフルズ/大塚 愛/加藤ミリヤ/氣志團/クラウド・ルー(盧廣仲)/THE PRIMALS/The Wasabies/J-JUN/私立恵比寿中学/水曜日のカンパネラ/SUPER★DRAGON/SCANDAL/すりぃ/7ORDER/Chillies special guest MORISAKI WIN/デラックス×デラックス/冨岡愛/Night Tempo with FANCYLABO/ばってん少女隊/ハルカミライ/一青窈/FLOW/森高千里/yama/燐舞曲

O.A:Ashley/SHOWROOM 等



▼DAY2:7月14日

相川七瀬/Aile The Shota/打首獄門同好会/Xdinary Heroes/XY/岡崎体育/KREVA/ケプラ/ゴールデンボンバー/SILENT SIREN/THE BACK HORN/The BONEZ/JY (KARA)/Jams Collection/SKRYU/竹原ピストル/超ときめき(ハート)宣伝部/t-Ace/西川貴教/Novelbright/ハラミちゃん/FUNKY MONKEY BΛBY'S/藤巻亮太/HEY-SMITH/MAN WITH A MISSION/MUCC/Mega Shinnosuke/Roselia

O.A:ちたへんりー 等



▼DAY3:7月15日

新しい学校のリーダーズ/石崎ひゅーい/Ink Waruntorn/edhiii boi/n.SSign/KISS OF LIFE/CANDY TUNE/KOTORI/Conton Candy/Chevon/シャイトープ/Juice=Juice/四星球/杉山清貴&オメガトライブ/Da-iCE/高嶺のなでしこ/高橋優/TETORA/Def Tech/トンボコープ/NEWS/Novel Core/FRUITS ZIPPER/bokula./ヤングスキニー/RAISE A SUILEN/ROTTENGRAFFTY

O.A:IVVY/ジョナゴールド 等



[ドコモCSpresents Lucky Space]

DAY1:7月13日

Groove Nomad Orchestra/佐咲紗花/The Wasabies/DJみそしるとMCごはん/根本凪/ひとりスキップカウズ(イマヤス)/マシコタツロウ special guest 加藤里保菜/REBOUND/ROCKETMAN

O.A:おとじゃくし 等

DAY2:7月14日

磯山純/イバラッパー a.k.a イバラキング/京太朗と晴彦/つじりお/DJ SEIRA/DJ YU-KI 等

DAY3:7月15日

Idol to LuckyFes (Palette Parade・さよならステイチューン・アイオケ・メイビーME)/安達勇人/宇宙まお/クリトリック・リス/KEN EBISAWA/DJデッカチャン/HIKKA 等

■<LuckyFes'24>チケット詳細 LuckyFesのチケットは、LuckyFMチケット販売システム“いばチケ”・ローソンチケット・チケットぴあ・イープラス・楽天チケットにて一般販売中

◇チケット種別

・1日券:大人 12,800円、中高生6,400円

・2日通し券:大人 24,000円、中高生12,000円

・3日通し券:大人 35,000円、中高生17,500円

※すべて税込価格

※小学生以下は入場無料(チケット保有の保護者1名につき2名まで)。高校生以下の方は未成年者であることから保護者扱いからは除外とさせていただきます。



◇一般販売

・プレイガイド:LuckyFMチケット販売システム「いばチケ」/ローソンチケット/チケットぴあ/イープラス/楽天チケット

・LuckyFesチケットページ: https://luckyfes.com/ticket/

・LuckyFMチケット販売システム“いばチケ”: https://www.funity.jp/tickets/ibatk/showlist



・ローソンチケットLuckyFes特設ページ: https://l-tike.com/concert/luckyfes/

・チケットぴあ: https://t.pia.jp/

※検索窓から「LuckyFes」と検索してください

・イープラスLuckyFes特設ページ: https://eplus.jp/sf/detail/3629810001?P6=001&P1=0402&P59=1

・楽天チケットLuckyFes特設ページ: https://ticket.rakuten.co.jp/music/fes/RT1D002/



■海外在住者向け(抽選) ※国際クレジットカード対応

・ローソンチケット: https://l-tike.com/st1/wis1tmxfy3r9e8d91y7d/Tt/Ttg010agreement/index

・イープラス: https://ib.eplus.jp/luckyfes2024

・KKday: https://www.kkday.com/ja/product/181506



◇LuckyFes’24 前方エリア優先入場券のご案内

申込期間:2024年6月22日(土)10:00〜6月26日23:59

確定連絡:2024年6月29日(土)10:00

料金:500円(発券手数料・先行予約手数料・消費税含む)

対象アーティスト:RAINBOW STAGE・WING STAGE出演の全アーティスト(オープニングアクトは除く)

お申込みページ: https://www.funity.jp/tickets/ibatk/showlist



◆ふるさと納税 LuckyFes'24チケット

茨城県ひたちなか市のふるさと納税のお礼の品として、LuckyFes'24のチケットの提供をしております。ひたちなか市のふるさと納税を活用することにより、ひたちなか市の財源を増やし、フレンズの経済的負担を軽減させて、LuckyFesのフレンズを増やすことができる三位一体のメリットを享受することができます。ぜひご利用ください。

※ふるさと納税の受付は6月22日(土)までとなります。

【7/13 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケット

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487313

【7/14 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケット

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487319

【7/15 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケット

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487328

【7/13‐15 3日通し券・1枚】LuckyFes’24 チケット

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487333

関連リンク

◆BARKS内<LuckyFes> 特設ページ

Task-n(Dr)のドラミングも、YUJI(B, Vo)や猪狩がガシガシと刻むリズムも力強い。先ほど音で開幕宣言をしてくれたブラス隊は、演奏のない時は無邪気に追いかけっこしたり、観客を煽るような動きをしたり、前に出てきてヘドバンをしたりしている。観客も負けじと自由。YUJIの突き抜けるようなハイトーンに、ヘドバン必至の2ビートが続く「Say My Name」が始まったら当然、観ている側も気持ちを抑えるほうが難しいだろう。前方エリアでは盛り上がりが爆発した。「(HEY-SMITHを)今日初めて観たやつも、ずーっと前から知ってるやつも、俺たちの友達全員に歌うぜー!」と「Don’t Worry My Friend」を届けることで、どのアーティストのファンも、地元の人たちも、全員まとめて同胞として歓迎したHEY-SMITH。ドラムのビートが曲間を繋げるなか、猪狩はウズウズと、そしてワクワクとした様子で「こんなに楽しい場所があってんな。もっと早く誘ってくれよー! 会場歩いてたらピースフルな空間が溢れててさ。いろいろなアーティストが出ている中で、こんなに危なっかしいバンドを呼んでくれて、本当に感謝しております!」と語った。これにはオーディエンスも大喜び。「もう分かってるやんな? 俺たちでやることは。LuckyFes、歌え! 踊れ! 騒げ!」と、観客の期待をこれでもかと刺激するキメをきっかけに、「Into The Soul」が始まれば、ビートに誘われてスカダンする人続出。イイカワやTask-nのソロには歓声が飛ぶ。「こっから飛ばしていくぞー!」と「Endless Sorrow」、さらに「ガンガンいくぞー!」と「Be The One」が来てもまだまだ止まらず、「もっともっと踊ろうぜー!」と「Inside Of Me」も投下されるダメ押しの展開。どの曲も始まるや否やオーディエンスが即座に反応していて、手拍子にジャンプにシンガロングにと、思い思いに楽しみ始めるまでがあっという間だ。ステージ上から観客を煽るメンバーも、物足りないから煽っているというより、楽しくてしょうがないからそうしているという感じ。いい空気が流れている。観客へ様々な言葉を贈る猪狩は、「ここ、めっちゃええとこやん」と噛み締めている様子だ。そんななか、「次、夏の曲やるから、みんなの声を聴かせてもらっていいですか?」と紹介されたのは「Summer Breeze」。「「FLY AGAIN」よりデカい声で歌って」と次にこのステージに出てくるMAN WITH A MISSIONに対抗心を燃やしつつ、特大のシンガロングを起こした。とはいえ、マンウィズだってただで引き下がるわけはなく、おそらくこれは、全部見越した上での煽りであり、バンド間の信頼ありきのコミュニケーションだ。つまり、マンウィズのライブが最高になることが約束された形。タイムテーブルはただの演奏順ではない。そこにちゃんと物語があるのがいいフェスの証であり、彼らは物語を顕現させられるバンドである。「We sing our song」、そしてラスト1曲&ラスト1分宣言からの「Come back my dog」でHEY-SMITHのライブは終了。早くも後半に差し掛かった<LuckyFes'24>、ますます面白い展開になってきた。文◎蜂須賀ちなみ写真◎高田真希子 / team SOUND SHOOTER