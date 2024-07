DJがダンス・チューン的なSEにスクラッチを入れる中、バンドメンバーに続いて西川貴教が登場。大歓声が起こり、西川がマイクを持つ右手を高々と挙げた直後、激しいビートと、艶のあるギターフレーズが炸裂し、一瞬の間をおいて、西川のパワフルなボーカルで「Never say Never」へと突入した。とにもかくにも、歌の力が圧倒的。演奏力、バンドサウンドのボトム感も相当なものだったが、ステージの主役としてそれらを従える“ボーカリスト西川貴教”の存在感に改めて敬服。例えるならば、同じスピードでも軽自動車で時速100kmを出すのとポルシェで走るのとでは明らかに余裕が違う。まさに西川の歌は後者のように、フレンズに最高の乗り心地を提供してくれた。そう、ポルシェと言えば、<LuckyFes>のステージにもポルシェ・カイエンのフロントバンパー(お立ち台)が用意されていたことも触れておこう。

セットリスト



1. Never say Never2. As a route of ray3. Be Affected4. FREEDOM5. BEYOND THE TIME6. Crescent Cutlass