ÀîºêF¡¡5»î¹çÏ¢Â³¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¡ÄÉ²ÃÅÀÃ¥¤¨¤º½ªÈ×¤Ë¼ºÅÀ¡¡¾®ÎÓÃÆ¤ÏVAR¤Ç¼è¤ê¾Ã¤·
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè23Àá¡¡ÀîºêF1¡½1CÂçºå¡Ê2024Ç¯7·î14Æü¡¡Uvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥àbyFujitsu¡Ë
¡¡ÀîºêF¤Ï¤Þ¤¿¤â¤ä¾¡¤ÁÅÀ3¤òÆ¨¤·¤¿¡£²¡¤·µ¤Ì£¤ÎÅ¸³«¤«¤éÁ°È¾36Ê¬¤ËFW¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥ç¤¬ÀèÀ©ÃÆ¡£MFÏÆºä¤Î¥Ñ¥¹¤ÇºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¢¤ËÈ´¤±¡¢¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤òÂÇ¤ÁÈ´¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥ç¤ò¼´¤Ë¹¥µ¡¤ò½Å¤Í¤¿¤¬¡¢·èÄêÎÏ¤ò·ç¤¤¤¿¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï½ªÈ×¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎDF¹â°æ¤ÈGKÅ¢À®Î¶¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥ê¥ç¥ó¡Ë¤ò¼´¤ËÇ´¤ê¶¯¤¯¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼éÈ÷¿Ø¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾32Ê¬¤Ë°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ¼ºÅÀ¤·¤¿¡£2Ê¬¸å¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎFW¾®ÎÓ¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡ÊVAR¡Ë¤Î²ðÆþ¤Ç¼è¤ê¾Ã¤·¡£5»î¹çÏ¢Â³¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£