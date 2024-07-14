SHISHAMO¡¦µÈÀîÈþºãµ®¡¡¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ÎÀëÀÀ¤òÊó¹ð¡Ö¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£³¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ó£È£É£Ó£È£Á£Í£Ï¡×¤Î¥É¥é¥à¡¦µÈÀîÈþºãµ®¤¬£±£´Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦½÷À¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ÎÀëÀÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ð¥ó¥É¤Î¸ø¼°£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡×¤ÈÂê¤·¤¿½ñÌÌ¤ò¸ø³«¤·¡Ö¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤ÎÊý¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ÎÀëÀÀ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ï£²ÇÜ¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÈá¤·¤¤¤³¤È¤ÏÈ¾Ê¬¤³¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Èà½÷¤È¤³¤ì¤«¤é£²¿Í¤Ç¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤«¡¢·ëº§¤Ç¤¤ëÆü¤¬Íè¤¿¤é¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡ÖÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢»ä¤Ï¡Ø½÷À¤È¤·¤Æ¡¢½÷À¤Î¤³¤È¤¬Îø°¦ÂÐ¾Ý¡Ù¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥Ã¥·¥å¤Ê³Ê¹¥¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Çº®Íð¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À¼«Ç§¤Ï½÷À¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢±£¤·»ö¤ò¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤ÎÂç»ö¤Êº¬´´¤ÎÉôÊ¬¤ò¤ªÏÃ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£