¡Ö¹Ô¤³¤¦¥»¥¤¥ó¥Ä¡×¡¡¿û¸¶Í³Àª¤¬¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ë°ÜÀÒ¡¡¸ø¼°SNS¤Ç¤ÏËÜ¿ÍÅÐ¾ì¤ÎÆ°²è¤â¥¢¥Ã¥×
¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ï14Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½DF¿û¸¶Í³ÀªÁª¼ê¤ò4Ç¯·ÀÌó¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¿û¸¶Áª¼ê¼«¿È¤¬¸ì¤ëÆ°²è¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿û¸¶Áª¼ê¤Ï¡¢2019Ç¯¤«¤é¥ª¥é¥ó¥À¤Î¶¯¹ëAZ¥¢¥ë¥¯¥Þ¡¼¥ë¤Ë½êÂ°¤·¥×¥ì¡¼¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç13»î¹ç¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°X(µìTwitter)¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¿û¸¶Áª¼ê¤ÎÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ä¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¿û¸¶Áª¼êËÜ¿Í¤ÎÀ¼¤Ç¡ÖËÍ¤ÏÆüËÜ¤ÎËÀî¤È¤¤¤¦³¹¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤Ç½é¤á¤Æ¥×¥í·ÀÌó¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥ª¥é¥ó¥À¤ÇËÍ¤Î²È¤È¤Ê¤ë¥¯¥é¥Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÐÎò¤òÀâÌÀ¡£¤¹¤ë¤È¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤¿¿û¸¶Áª¼ê¤Î»Ñ¤¬¸½¤ì¡Ö¤½¤·¤Æº£¡¢ËÍ¤Ï¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤«¤é°ì½ï¤Ë¤³¤ÎÎ¹¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¥»¥¤¥ó¥Ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë²ñ¤¦¤Î¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¹Ô¤³¤¦¥»¥¤¥ó¥Ä¡×¤È¥»¥¤¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÜ¤»¤Þ¤·¤¿¡£