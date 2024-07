ピーターの仲間がスイーツやセイボリーに変身！ホテルインターコンチネンタル 東京ベイ「いたずらピーターラビットのハロウィンアフタヌーンティー」

ホテル インターコンチネンタル 東京ベイはハロウィンをテーマにしたピーターラビットのコラボアフタヌーンティ「いたずらピーターラビット(TM)のハロウィンアフタヌーンティー」をニューヨークラウンジ、客室にて期間限定で提供します。

ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ「いたずらピーターラビットのハロウィンアフタヌーンティー」

『いたずら好きのピーターが開くハロウィンパーティーに招待された仲間たちが、ピーターの「トリックオアトリート」の合言葉で次々とスイーツやセイボリーに変身。

最後はピーター自身もスイーツに変身する』というコンセプトのハロウィンスペシャルアフタヌーンティーを用意しました。

スイーツは、さっぱりとしたカシスジュレと濃厚なかぼちゃプリンでベンジャミン・バニー氏の服を表現したヴェリーヌや、きつねのトッドの赤いベストをイメージした、サクサクとした歯ごたえのりんごを中に忍ばせた爽やかなりんごのムース、メレンゲの甘みとレモンの酸味が絶妙にマッチしたはりねずみティギーのレモンメレンゲパイ、ピンク色のシュトロイゼルシューをスカーフに見立てたあひるのジマイマのシュークリーム、赤りすのナトキンのしっぽをイメージし、キャラメリゼしたヘーゼルナッツとピスタチオをトッピングした香ばしいチョコレートロールケーキの5種をラインナップ。

スコーンは、プレーンと秋らしいかぼちゃの2種類をクロテッドクリーム、ブルーベリージャムとラズベリージャムを添えて提供されます。

さらに、スペシャルディッシュとして「ピーターラビットの和栗のモンブラン」を用意。

濃厚な和栗の風味が楽しめる贅沢なモンブランにピーターのトレードマークである水色のジャケットを着せ、大好きなマグレガーおじさんの畑のラディッシュを持たせた可愛らしい一品に仕上がっています。

セイボリーは、マグレガーおじさんの畑で収穫した新鮮な野菜のバーニャカウダとかぼちゃのスープ、ねずみのサミュエル夫妻の「ねんねこロール」をイメージしたハムとチーズのトルティーヤ、ダッチェスのように竹炭で真っ黒に仕上げたオニオンとベーコンのキッシュ、そして釣りをするジェレミー・フィッシャーを表現したラタトゥイユのテリーヌを隣接するフレンチのレストランより届けられます。

また、ニューヨークラウンジではマグレガーおじさんのフレンチフライドポテト付きプランや、セイボリーの代わりにマグレガーおじさんの菜園の穫れたてサラダ仕立てとかぼちゃのスープ、鴨を使用したマグレガーおばさんのパイを提供するスペシャルディナープランなども発売されます。

軽食やお食事として楽しめます。

さらに、ニューヨークラウンジ限定のピーターやベンジャミン・バニー氏をイメージしたスペシャルドリンク付きプランや、お花を含むハロウィン装飾付きプランでは、より華やかにピーターラビットとのコラボレーションの世界観を体験できます。

賑やかでワクワクするハロウィンスイーツとともにピーターとのハロウィンパーティーを楽しめます。

N.Y.ラウンジブティックでは、ホテル内のラウンジで提供しているアフタヌーンティーの一部のアイテムをBOXに詰め合わせ、テイクアウトのアフタヌーンティーを発売します。

<「いたずらピーターラビット(TM)のハロウィンアフタヌーンティー」のメニュー内容>

【スペシャリテ】

・ピーターラビットの和栗のモンブラン

ピーターはカスタードクリームと栗、生クリームが入った濃厚な栗の味わいが楽しめる贅沢な和栗のモンブランに変身。

ピーターのトレードマークの青いジャケットを着せ、大好きなマグレガーおじさんの畑のにんじんを持たせた可愛らしい一品。

【プティ・ガトー(5種)】

・ベンジャミン・バニー氏のぴたぱたゼリー

ゼリーに変身したベンジャミン・バニー氏。

さっぱりとしたカシスジュレで紫のジャケットを、濃厚なかぼちゃプリンでオレンジ色のベストを表現。

・きつねのトッド〜真っ赤なリンゴのムースとしっぽのチョコレート〜

トッドの赤いベストをイメージし、サクサクとした歯ごたえのフレッシュなりんごを中に忍ばせた爽やかなムース。

・はりねずみティギーのレモンメレンゲパイ

はりねずみティギーは、ちくちくのレモンメレンゲパイに。

メレンゲの甘さとレモンの酸味がマッチした一品。

・あひるのジマイマのシュークリーム

フランボワーズの甘酸っぱい味わいとサクッとした食感を楽しめるダブルベリーシューは、あひるのジマイマのスカーフをイメージ。

・赤りすのナトキンのロールケーキ

ナトキンのしっぽをイメージし、キャラメリゼしたヘーゼルナッツとピスタチオをトッピングした香ばしいチョコレートロールケーキ。

【スコーン(2種)】

・プレーン・かぼちゃ

・コンディメント:ブルーベリージャム、ラズベリージャム、クロテッドクリーム

【セイボリー(5種)】

・マグレガーおじさんの菜園の穫れたてバーニャカウダ&スープ

旬の野菜を味わえるバーニャカウダと、優しい甘味のかぼちゃスープ。

・サミュエル夫妻のねんねこロールトルティーヤ

サミュエル夫妻が作ろうとした「ねんねこロール」にインスパイアされたハムとチーズのトルティーヤ

・ダッチェスの真っ黒キッシュ

ダッチェスのように竹炭で真っ黒に仕上げたオニオンとベーコンのキッシュ。

花束に見立てたエディブルフラワーで華やかさを演出。

・ジェレミー・フィッシャーの真っ赤なラタトゥイユテリーヌ

ジェレミー・フィッシャーをイメージし、ラタトゥイユのアスピックにスモークサーモンのジャケットをまとわせ、釣り竿のようなクレイジービーンを飾りつけました。

<プラン詳細>

【提供期間】2024年9月1日(日)〜10月31日(木)

*料金はすべて税金込み、サービス料別

《いたずらピーターラビット(TM)のハロウィンアフタヌーンティー》

【提供場所】ニューヨークラウンジ By インターコンチネンタル東京ベイ(1F)

【提供時間】11:30〜19:00(L.O.)

【料金・内容】

・アフタヌーンティー 7,480円

乾杯酒(ロゼスパークリングワイン)、スペシャリテ、プティ・ガトー5種、スコーン2種、セイボリー5種、ドリンク28種

・スペシャルドリンク(ノンアルコール)付き 8,800円

ピーターラビットをイメージした冷たいドリンクと、ベンジャミン・バニー氏をイメージした温かいドリンクの2種から選べます。

「ピーターラビット」構成:ピーチネクター、カルピス、レモンジュース、アイスティー、ブルーシロップ、オレンジピール

「ベンジャミン・バニー氏」構成:キャラメルシロップ、カルピス、ホットウォーター、バタフライピーシロップ、りんごスライス、シナモンスティック

・ハロウィン装飾付き&乾杯シャンパン付き 9,900円

乾杯用のシャンパンと、テーブル装花、ピーターラビットと仲間たちのイラストが入ったパネルでテーブルを装飾。

装花はご自宅にお持ち帰りいただけます。

・乾杯酒&マグレガーおじさんのフレンチフライドポテト付き 7,920円

乾杯酒(ロゼスパークリングワイン)、スペシャリテ、プティ・ガトー5種、スコーン2種、セイボリー5種、ドリンク28種、フレンチフライドポテト1つ

・スペシャルディナー 10,780円

乾杯酒(ロゼスパークリングワイン)、マグレガーおじさんの菜園の穫れたてサラダ仕立て&スープ、

マグレガーおばさんのパイ、スペシャリテ、プティ・ガトー5種、スコーン2種、ドリンク28種

【提供場所】客室

【提供時間】11:00〜19:30

【料金・内容】

・アフタヌーンティー 平日6,600円〜 土・日・祝日7,150円〜

スペシャリテ、プティ・ガトー5種、スコーン2種、セイボリー5種、コーヒー/紅茶

《いたずらピーターラビット(TM)のハロウィンアフタヌーンティーBOX、いたずらピーターラビット(TM)のハロウィンプティフールBOX》

【提供場所】ザ・ショップN.Y.ラウンジブティック(1F)

【営業時間】11:00〜19:00

【料金・内容】

いたずらピーターラビット(TM)のハロウィンアフタヌーンティーBOX 3,996円

[スイーツ]

ピーターラビットの和栗のモンブラン、ベンジャミン・バニー氏のぴたぱたゼリー、きつねのトッド〜真っ赤なリンゴのムースとしっぽのチョコレート〜、赤りすのナトキンのロールケーキ

[スコーン]

プレーンスコーン、かぼちゃスコーン、ブルーベリージャム、ラズベリージャム

[セイボリー]

マグレガーおじさんの菜園の穫れたてバーニャカウダ、サミュエル夫妻のねんねこロールトルティーヤ、ダッチェスの真っ黒キッシュ、ジェレミー・フィッシャーの真っ赤なラタトゥイユテリーヌ

[紅茶]

ルピシア「アフタヌーンティー」ティーバッグ2.5g×1個

いたずらピーターラビット(TM)のハロウィンプティフールBOX 3,456円

上記と同じ内容の[スイーツ]、[スコーン]、[紅茶]が付きます。

BEATRIX POTTER(TM) & (C) Frederick Warne & Co.,2024

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

