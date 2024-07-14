¼ó°ÌÄ®ÅÄ¡¢¡È°ø±ï¡É¤ÎÅìµþ£Ö¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á£³Ï¢¾¡¡¡»î¹çÁ°¤Ï¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤ËÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤â¥·¡¼¥º¥ó¥À¥Ö¥ëÃ£À®
¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¢¦Âè£²£³Àá¡¡Åìµþ£Ö£°¡½£±Ä®ÅÄ¡Ê£±£´Æü¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡£Ê£±¼ó°Ì¤ÎÄ®ÅÄ¤ÏÅìµþ£Ö¤È¤Î¡ÈÅìµþ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡É¤òÀ©¤·¡¢£³Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£Á°È¾£¶Ê¬¤Ë¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤·¡¢¤³¤Î£±ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¥Û¡¼¥à¤Ç£µ¡½£°¤ÈÂç¾¡¤·¤¿Á°²óÂÐÀï¤ËÂ³¤¡¢Æ±¤¸Åìµþ¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ëÁê¼ê¤Ë£²Àï£²¾¡¤È¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾£¶Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é£Ä£ÆÎëÌÚ¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë£Æ£×Æ£Èø¤¬Èô¤Ó¹þ¤à¤È¡¢¤³¤ì¤¬Áê¼ê£Ä£Æ¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤òÍ¶¤Ã¤ÆÀèÀ©¡£¸åÈ¾¤ÏÅìµþ£Ö¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾£´£´Ê¬¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éÅìµþ£Ö¤Î£Æ£×»³¸«¤Ë·èÄêµ¡¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½£Ç£ËÃ«¹¸À¸¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤Ç¤·¤Î¤¤¤À¡£
¡¡º£µ¨¤È¤â¤Ë£Ê£²¤«¤é¾º³Ê¤·¤¿Î¾¥¯¥é¥Ö¡£ºòµ¨¤ÏÄ®ÅÄ¤¬Åìµþ£Ö¤«¤é£Í£Æ¥Ð¥¹¥±¥¹¡¦¥Ð¥¤¥í¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ç°ø±ï¤â¿¼¤¯¡¢°ÕÃÏ¤È°ÕÃÏ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë·ã¤·¤¤»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ó°Ì¤ËÎ©¤ÄÄ®ÅÄ¤¬¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£