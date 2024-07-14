Ä®ÅÄ¤¬3Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì·ø»ý¡¡¾º³ÊÆ±´ü¡¦ÅìµþV¤È¤Î¡ÖÅìµþ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Ç¥·¡¼¥º¥ó2¾¡
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè23Àá¡¡Ä®ÅÄ1¡½0ÅìµþV¡Ê2024Ç¯7·î14Æü¡¡Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¼ó°Ì¤ÎÄ®ÅÄ¤¬½øÈ×¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ò¼é¤êÈ´¤¡¢ÅìµþV¤È¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÖÅìµþ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤òÀ©¤·¤¿¡£5¡½0¤ÇÂç¾¡¤·¤¿5·î¤Î¥Û¡¼¥àÀï¤ËÂ³¤¡¢Æ±´ü¾º³Ê¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤«¤é¥·¡¼¥º¥ó2¾¡¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Á°Àá¤ÎÌ¾¸Å²°Àï¤òºÇ¸å¤Ë¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½FWÊ¿²ÏÍª¤¬³¤³°°ÜÀÒ¤ÇÎ¥Ã¦¡£ÀïÎÏ¥À¥¦¥ó¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤¿Ãæ¤ÇÁ°È¾6Ê¬¡¢Ãæ±û¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎDFÎëÌÚ½àÌï¤¬¥¢¡¼¥ê¡¼¥¯¥í¥¹¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ÇÎ¥Ã¦Á°¥é¥¹¥È¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤ëFWÆ£ÈøæÆÂÀ¤¬ÅìµþV¤ÎDFÃ«¸ý±ÉÅÍ¤È¶¥¤ê¹ç¤¤¡¢¥¯¥í¥¹¤¬Ã«¸ý¤ÎÂ¤ËÅö¤¿¤ê¥´¡¼¥ë¤Ø¡£5·î¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¡¢Æ£Èø¤¬Íí¤ó¤À¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¼é¤Ã¤Æ¤ÏGKÃ«¹¸À¸¤òÃæ¿´¤Ë¡¢´ÇÈÄ¤ÎÁ´°÷¼éÈ÷¤¬°ÂÄê´¶¤òÈ¯´ø¡£½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¸åÈ¾44Ê¬¤Ë¤Ï±¦¥¯¥í¥¹¤«¤é¤³¤Î»î¹ç¤ÇºÇÂç¤Î·èÄêµ¡¤òµö¤¹¤â¡¢FW»³¸«ÂçÅÐ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÃ«¤¬±¦¼ê1ËÜ¤Ç¹¥¥»¡¼¥Ö¤·¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤¤¤À¡£2»î¹çÏ¢Â³¤ÇÍýÁÛÅª¤Ê¥¹¥³¥¢1¡½0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿Ä®ÅÄ¤¬¡¢¼ó°Ì¤ò¤è¤êÈ×ÀÐ¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤¿¡£