²È¤ÇiPhone¸«¼º¤¤¤¬¤Á¤Ê¿Í¤â¤³¤ì¤Ç²ò·è¡£¥Ü¥¿¥ó¤ò¥Ý¥Á¥Ã¤È²¡¤¹¤À¤±¤ÇÃÖ¤¾ì½ê¤¬Ê¬¤«¤ë¤è #Amazon¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼
¤³¤Îµ»ö¤Ï2023Ç¯10·î30Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿µ»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
▶︎Amazon¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼ Àè¹Ô¥»¡¼¥ë³«ºÅÃæ
Anker Eufy¤ÎÊ¶¼ºËÉ»ß¥È¥é¥Ã¥«¡¼¡ÖSecurity SmartTrack Card¡×¤Ï¡¢¿ô¤¢¤ëÊ¶¼ºËÉ»ß¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¤âÄêÈÖ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ºâÉÛ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤ë¥«¡¼¥É¥¿¥¤¥×¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢¤«¤µ¤Ð¤é¤Ê¤¤AirTag¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ï¤¿¤·¤âºÇ¶á¡¢ºâÉÛ¤ò¤Ê¤¯¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È»È¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤¬°Õ³°¤Ë¤â²È¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤òÃµ¤¹ºÝ¤ËÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¦¥«¡¼¥É¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¤«¤µ¤Ð¤é¤Ê¤¤
¡¦¡ÖiPhone¤òÃµ¤¹¡×¤è¤ê´ÊÃ±¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤òÃµ¤»¤ë
¡¦ºâÉÛ¤ä¸°¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤ÎÊ¶¼º¤âÆ±»þ¤ËÂÐºö
¥Ü¥¿¥ó¤ò¥×¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤òÃµ¤»¤ë
¡ÖSecurity SmartTrack Card¡×¤ò»È¤¤»Ï¤á¤Æ2½µ´Ö¤Û¤É¡£¤³¤Î»Ò¤Ë°ìÈÖ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¤ª½Ð¤«¤±Á°¤ÎiPhoneÃµ¤·¡£
iPhone¤ÎÁÜº÷¤Ê¤é¡ÖiPhone¤òÃµ¤¹¡×¤ò»È¤¨¤ÐÎÉ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£²È¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢¤ï¤¿¤·¤Î¾ì¹ç¡¢iPhone¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æº¤¤ë¤Î¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª½Ð¤«¤±Á°¡£¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤ËµÍ¤á¤¿PC ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡ÖÃµ¤¹¡×¤òµ¯Æ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÍ¾Íµ¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡£
°ìÊý¤Î¡ÖSecurity SmartTrack Card¡×¤Ï¡¢É½ÌÌ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò¥Ý¥Á¥Ý¥Á¤Ã¤È2¥×¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤À¤±¡£¥µ¥¤¥É¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é¥µ¥Ã¤È¼è¤ê½Ð¤»¤ëºâÉÛ¤ËÁõÈ÷¤·¤Æ¤ª¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖiPhone¤òÃµ¤¹¡×¤è¤ê¤â°µÅÝÅª¤ËÆ°ºî¤ò¾Ê¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖSecurity SmartTrack Card¡×¤òÍê¤ê¤Ë¥¹¥Þ¥ÛÁÜº÷¤ò¤·¤¿ÀèÆü¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥½¥Õ¥¡¡¼¤Î·ä´Ö¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÂç²»ÎÌ¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÅÀ¤Ï¡ÖiPhone¤òÃµ¤¹¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òÁàºî¤·¤Æ¡¢¡ÖSecurity SmartTrack Card¡×¤òÌÄ¤é¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª½Ð¤«¤±Á°¤ÎºâÉÛ¤¬¤Ê¤¤¡ª¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ºâÉÛ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë
¤¿¤À¡¢²»¤òÌÄ¤é¤¹µ¡Ç½¤ÏBluetoothÀÜÂ³¤Î¤Ç¤¤ëÈÏ°ÏÆâ¤Ë¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£³°½ÐÃæ¤Ë¤É¤³¤«¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤òÍî¤È¤¹¥ê¥¹¥¯¤ËÈ÷¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖiPhone¤òÃµ¤¹¡×¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¤Æ¤ª¤«¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡ÖiPhone¤òÃµ¤¹¡×¤À¤±¤Ç¤ÏÈ÷¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ºâÉÛ¤ä¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤ÎÊ¶¼º¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖSecurity SmartTrack Card¡×¤Î¹ç¤ï¤»»ý¤Á¤ÏÍ¸ú¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÉÑÈË¤ËÍî¤È¤¹µ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤ËÈ÷¤¨¤ë¤Î¤¬¤³¤¦¤·¤¿Ê¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¤ÎÌòÌÜ¤Ç¤¹¡£
Æü¾ï¤Ç¤Ï¥µ¥Ã¤È¼è¤ê½Ð¤»¤ëÃµººµ¡¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï³°½ÐÃæ¤ÎÊ¶¼º¤Ë¤âÈ÷¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤Ï°ìÀÐÆóÄ»¡£
¡ÖiPhone¤òÃµ¤¹¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç1¤Ä¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç»ý¤ÁÊª¤ò°ì³ç¤Ç´ÉÍý¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì°Ê¾å¤Î½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤¤Äµ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤ËÈ÷¤¨¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÍê¤ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥«¡¼¥É¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¤«¤µ¤Ð¤é¤Ê¤¤
¡¦¡ÖiPhone¤òÃµ¤¹¡×¤è¤ê´ÊÃ±¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤òÃµ¤»¤ë
¡¦ºâÉÛ¤ä¸°¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤ÎÊ¶¼º¤âÆ±»þ¤ËÂÐºö
¤Ê¤ª¡¢°Ê²¼¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï¼¹É®¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Amazon¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼
¸½ºß¡¢Amazon¤Ç¤ÏÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥ë¡ÖAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¡×¤ÎÀè¹Ô¥»¡¼¥ë¤ò³«ºÅÃæ¡£ÆüÍÑÉÊ¤«¤éÂç·¿²ÈÅÅ¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤ªÆÀ¤ËÇã¤¨¤ëÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤òÇã¤¤¤À¤á¤·¤Æ¤ª¤¯¤â¤è¤·¡¢Ê³È¯¤·¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿²ÈÅÅ¤òÇã¤¦¤â¤è¤·¡£¤¼¤Ò°ìÅÙ¥»¡¼¥ë²ñ¾ì¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
▶︎¥»¡¼¥ë²ñ¾ì¤Ï¤³¤Á¤é
▶︎¥»¡¼¥ë¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ
¡Apple AirPods Pro¡ÊÂè2À¤Âå¡Ë- MagSafe½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¡ÊUSB-C¡Ë
¢2021 Apple 10.2¥¤¥ó¥ÁiPad (Wi-Fi, 64GB)
£Anker PowerExtend
▶︎¥»¡¼¥ë¤ÎÆüÄø
Àè¹Ô¥»¡¼¥ë¡§7·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë0:00¤«¤é7·î15Æü¡Ê·î¡Ë23:59¤Þ¤Ç
Amazon¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¡§7·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë0:00¤«¤é7·î17Æü¡Ê¿å¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¡¢²Á³Ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ï¼¹É®Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Source: Amazon.co.jp