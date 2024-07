丹波栗や大納言小豆使用！中島大祥堂「素材感豊かなかき氷」

中島大祥堂は、里山の恵みをたっぷりと味わえる素材感豊かなかき氷を販売中です。

中島大祥堂「素材感豊かなかき氷」

販売期間:2024年6月27日(木)〜9月30日(月)予定

丹波は、肥沃な土、昼夜の温度差の大きい風土から、良質な作物が数多くあり、古くから豊かな特産品を都に納めてきた土地。

中島大祥堂がかき氷の素材に選んだのは、丹波栗や大納言小豆、黒豆といった丹波を代表する食材をはじめ、ほうじ茶、牛乳、いちごといった、丹波産にこだわってきた同社ならではの隠れた名産食材も。

素材の味をぎゅっと閉じ込めたふんわりとエアリーなエスプーマをのせた新感覚のかき氷3種と、丹波栗と香ばしいキャラメルが絶妙なかき氷を、カフェ併設の丹波本店、淀屋橋店でのみ夏季限定販売中です。

メニューラインナップ

「丹波産ほうじ茶と黒豆きなこ」(丹波本店限定1,760円)(税込み)

芳ばしい丹波産ほうじ茶ソースと丹波黒豆きなこの香り、丹波大納言小豆の豊かな甘みを味わえるかき氷。

中には丹波大納言小豆餡、白玉を忍ばせました。

食べ進めるごとに素材の味わいが広がります。

丹波産素材:ほうじ茶、黒豆

「丹波 夢丹いちご」(丹波本店限定1,760円)(税込み)

華やかな味わいの「丹波 夢丹いちご」をたっぷりと味わえるかき氷。

丹波産氷上牛乳エスプーマ、バニラアイスとのマリアージュが楽しめます。

上にあしらった玄米メレンゲの食感がアクセントです。

丹波産素材:夢丹いちご、氷上牛乳

「抹茶エスプーマ」(丹波本店1,760円/淀屋橋店1,540円)(税込み)

抹茶シロップと抹茶エスプーマを重ねた上に金箔をあしらった見た目に贅沢な、抹茶の旨味と香りを存分に愉しめるかき氷。

中には丹波大納言小豆餡、白玉、バニラアイスを忍ばせました。

淀屋橋店では丹波本店よりも少し小さいシティサイズで用意されています。

丹波産素材:大納言小豆

「丹波栗とキャラメル」(淀屋橋店限定1,540円)(税込み)

丹波栗の美味しさを愉しめる特製かき氷。

芳ばしいキャラメルソースと玄米パフが丹波栗の風味を引き立て、トッピングにも丹波栗の渋皮煮を乗せた栗尽くしの美味しさ。

食べ進めるごとに素材の味わいが広がります。

丹波産素材:丹波栗

