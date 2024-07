多良間産黒糖のアイスクリームも！Ginger「Ready! ice cream and coffee」

Gingerは、沖縄の恵を届けるカフェ「Ready! ice cream and coffee」を、青の洞窟で有名な沖縄・恩納村真栄田にてオープンしました。

Ginger「Ready! ice cream and coffee」

天然ビーチと澄んだ海を一望できるビューポイントが徒歩すぐです。

【Ready!のおすすめメニュー】 ※価格は税込み

沖縄の恵を味わうアイスクリームやスムージー、コーヒー、時々焼き菓子が楽しめます。

●パッションフルーツヨーグルトアイスクリーム 400円

フルーティーで爽やかな南国の香りとヨーグルトでサッパリ。

●多良間産黒糖のアイスクリーム 400円

黒糖のミネラルたっぷり。

まろやかな甘さとコクがやさしい。

●古都果いちごアイスクリーム 400円

隠れ人気メニュー。

気まぐれに県外農家さんから取り寄せたおすすめの食材が登場します。

●多良間産黒糖ラテ 600円

●果肉ゴロゴロいちごミルク 500円

●きび糖のクラフトレモネード 500円

●パッションフルーツソーダ 550円

●サンキューバナナ(お砂糖不使用バナナスムージー) 600円

●マンゴーパイナップルスムージー 600円

【Ready!のロケーション】

Ready!はMIHANA恩納村というホテルの敷地内にあります。

美しいガーデンとプールサイドのテラス席はリゾート感たっぷり。

歩いてすぐのビーチには、透きとおる海を一望できる高台と白い砂浜が広がります。

