北山宏光、1st Album『ZOO』収録曲順を発表 XIIXとの共作曲も
歌手・俳優の北山宏光がの1st Album『ZOO』（8月26日発売）の収録曲が解禁された。
【画像】北山宏光『ZOO』初回限定盤A&B
自身初となった有明アリーナでの単独ライブを成功に収め、その公演中に解禁された1st Album『ZOO』。今市隆二、藤家和依の参加に続き、今回、XIIXとの共作「in the Moonlight」が収録されることが明らかになった。
同曲はXIIXによる楽曲提供し、作詞を斎藤宏介と北山で作り上げている。XIIXからの楽曲提供は、「赤い夜に」に続くコラボ2作目。
『ZOO』は初回生産限定盤A、Bと、通常盤の3タイプ。シングル「乱心-RANSHIN-」「JOKER」「BET」「THE BEAST」さらに、通常盤にはボーナストラックに「FORM」を収録。曲順も公開された。
■『ZOO』収録曲
01. Can U Feel It?
02. COMIC
03. BOW
04. JAM OUT
05. Wobble
06. in the Moonlight
07. 雨上がりのロンド
08. Delight
09. THE BEAST
10. JOKER
11. BET
12. 乱心-RANSHIN-
13. THE BEAST feat. RYUJI IMAICHI
14. FORM ※通常盤限定Bonus Track
【画像】北山宏光『ZOO』初回限定盤A&B
自身初となった有明アリーナでの単独ライブを成功に収め、その公演中に解禁された1st Album『ZOO』。今市隆二、藤家和依の参加に続き、今回、XIIXとの共作「in the Moonlight」が収録されることが明らかになった。
同曲はXIIXによる楽曲提供し、作詞を斎藤宏介と北山で作り上げている。XIIXからの楽曲提供は、「赤い夜に」に続くコラボ2作目。
■『ZOO』収録曲
01. Can U Feel It?
02. COMIC
03. BOW
04. JAM OUT
05. Wobble
06. in the Moonlight
07. 雨上がりのロンド
08. Delight
09. THE BEAST
10. JOKER
11. BET
12. 乱心-RANSHIN-
13. THE BEAST feat. RYUJI IMAICHI
14. FORM ※通常盤限定Bonus Track