歌手・俳優の北山宏光がの1st Album『ZOO』(8月26日発売)の収録曲が解禁された。自身初となった有明アリーナでの単独ライブを成功に収め、その公演中に解禁された1st Album『ZOO』。今市隆二、藤家和依の参加に続き、今回、XIIXとの共作「in the Moonlight」が収録されることが明らかになった。同曲はXIIXによる楽曲提供し、作詞を斎藤宏介と北山で作り上げている。XIIXからの楽曲提供は、「赤い夜に」に続くコラボ2作目。

『ZOO』は初回生産限定盤A、Bと、通常盤の3タイプ。シングル「乱心-RANSHIN-」「JOKER」「BET」「THE BEAST」さらに、通常盤にはボーナストラックに「FORM」を収録。曲順も公開された。■『ZOO』収録曲01. Can U Feel It?02. COMIC03. BOW04. JAM OUT05. Wobble06. in the Moonlight07. 雨上がりのロンド08. Delight09. THE BEAST10. JOKER11. BET12. 乱心-RANSHIN-13. THE BEAST feat. RYUJI IMAICHI14. FORM ※通常盤限定Bonus Track