14日、盛岡競馬場で行われた第37回やまびこ賞(3歳・重賞・ダ1800m・1着賞金500万円)は、好位追走から直線で抜け出した高橋悠里騎手騎乗の2番人気サクラトップキッド(牡3、岩手・伊藤和忍厩舎)が、後方から脚を伸ばした4番人気バウンスライト(牡3、岩手・伊藤和忍厩舎)に5馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分53秒3(良)。

さらに1馬身差の3着に5番人気セイバイラック(牝3、岩手・板垣吉則厩舎)が入った。なお、1番人気ラティサワー(牡3、岩手・小林俊彦厩舎)は4着に、3番人気コモリリーガル(牝3、岩手・瀬戸幸一厩舎)は5着に終わった。

勝ったサクラトップキッドは、父ビーチパトロール、母サクラトップクイン、その父ジャングルポケットという血統。重賞初制覇を果たした。

【勝ち馬プロフィール】

◆サクラトップキッド(牡3)

騎手:高橋悠里

厩舎:岩手・伊藤和忍

父:ビーチパトロール

母:サクラトップクイン

母の父:ジャングルポケット

馬主:トップフェロウ

生産者:細川農場

【全着順】

1着 サクラトップキッド 2人気

2着 バウンスライト 4人気

3着 セイバイラック 5人気

4着 ラティサワー 1人気

5着 コモリリーガル 3人気

6着 カレンアイバーソン 8人気

7着 ストロングブラック 7人気

8着 サンエイキャノン 9人気

9着 マルーントリック 10人気

10着 シンプロレタリアト 6人気