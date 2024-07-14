名古屋vs柏 スタメン発表
[7.14 J1第23節](豊田ス)
※18:00開始
主審:飯田淳平
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 ランゲラック
DF 20 三國ケネディエブス
DF 24 河面旺成
DF 34 内田宅哉
MF 8 椎橋慧也
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 18 永井謙佑
MF 22 相馬勇紀
MF 27 中山克広
FW 11 山岸祐也
控え
GK 16 武田洋平
DF 2 野上結貴
MF 17 倍井謙
MF 19 重廣卓也
MF 25 久保藤次郎
MF 66 山中亮輔
FW 10 パトリック
監督
長谷川健太
[柏レイソル]
先発
GK 46 松本健太
DF 3 ジエゴ
DF 4 古賀太陽
DF 32 関根大輝
DF 50 立田悠悟
MF 5 高嶺朋樹
MF 6 山田雄士
MF 10 マテウス・サヴィオ
MF 33 白井永地
FW 14 小屋松知哉
FW 19 細谷真大
控え
GK 21 佐々木雅士
DF 16 片山瑛一
MF 28 戸嶋祥郎
MF 34 土屋巧
MF 48 熊澤和希
FW 15 木下康介
FW 18 垣田裕暉
監督
井原正巳
※18:00開始
主審:飯田淳平
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 ランゲラック
DF 20 三國ケネディエブス
DF 24 河面旺成
DF 34 内田宅哉
MF 8 椎橋慧也
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 18 永井謙佑
MF 22 相馬勇紀
MF 27 中山克広
FW 11 山岸祐也
控え
GK 16 武田洋平
DF 2 野上結貴
MF 17 倍井謙
MF 19 重廣卓也
MF 25 久保藤次郎
FW 10 パトリック
監督
長谷川健太
[柏レイソル]
先発
GK 46 松本健太
DF 3 ジエゴ
DF 4 古賀太陽
DF 32 関根大輝
DF 50 立田悠悟
MF 5 高嶺朋樹
MF 6 山田雄士
MF 10 マテウス・サヴィオ
MF 33 白井永地
FW 14 小屋松知哉
FW 19 細谷真大
控え
GK 21 佐々木雅士
DF 16 片山瑛一
MF 28 戸嶋祥郎
MF 34 土屋巧
MF 48 熊澤和希
FW 15 木下康介
FW 18 垣田裕暉
監督
井原正巳