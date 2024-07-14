[7.14 J1第23節](レモンS)

※19:00開始

主審:小屋幸栄

<出場メンバー>

[湘南ベルマーレ]

先発

GK 1 ソン・ボムグン

DF 30 鈴木淳之介

DF 33 高橋直也

DF 47 キム・ミンテ

MF 3 畑大雅

MF 5 田中聡

MF 14 茨田陽生

MF 18 池田昌生

MF 37 鈴木雄斗

FW 11 ルキアン

FW 29 鈴木章斗

控え

GK 21 馬渡洋樹

DF 8 大野和成

DF 28 吉田新

MF 15 奥野耕平

FW 16 根本凌

FW 19 福田翔生

FW 77 石井久継

監督

山口智

[ジュビロ磐田]

先発

GK 24 杉本光希

DF 4 松原后

DF 15 鈴木海音

DF 36 リカルド・グラッサ

DF 50 植村洋斗

MF 7 上原力也

MF 14 松本昌也

MF 16 レオ・ゴメス

MF 40 金子翔太

FW 11 ジャーメイン良

FW 99 マテウス・ペイショット

控え

GK 21 三浦龍輝

DF 6 伊藤槙人

DF 26 西久保駿介

MF 10 山田大記

MF 19 ブルーノ・ジョゼ

MF 31 古川陽介

MF 37 平川怜

監督

横内昭展