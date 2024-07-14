湘南vs磐田 スタメン発表
[7.14 J1第23節](レモンS)
※19:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 1 ソン・ボムグン
DF 30 鈴木淳之介
DF 33 高橋直也
DF 47 キム・ミンテ
MF 3 畑大雅
MF 5 田中聡
MF 14 茨田陽生
MF 18 池田昌生
MF 37 鈴木雄斗
FW 11 ルキアン
FW 29 鈴木章斗
控え
GK 21 馬渡洋樹
DF 8 大野和成
DF 28 吉田新
MF 15 奥野耕平
FW 16 根本凌
FW 19 福田翔生
FW 77 石井久継
監督
山口智
[ジュビロ磐田]
先発
GK 24 杉本光希
DF 4 松原后
DF 15 鈴木海音
DF 36 リカルド・グラッサ
DF 50 植村洋斗
MF 7 上原力也
MF 14 松本昌也
MF 16 レオ・ゴメス
MF 40 金子翔太
FW 11 ジャーメイン良
FW 99 マテウス・ペイショット
控え
GK 21 三浦龍輝
DF 6 伊藤槙人
DF 26 西久保駿介
MF 10 山田大記
MF 19 ブルーノ・ジョゼ
MF 31 古川陽介
MF 37 平川怜
監督
横内昭展
※19:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 1 ソン・ボムグン
DF 30 鈴木淳之介
DF 33 高橋直也
DF 47 キム・ミンテ
MF 3 畑大雅
MF 5 田中聡
MF 14 茨田陽生
MF 18 池田昌生
MF 37 鈴木雄斗
FW 11 ルキアン
FW 29 鈴木章斗
控え
GK 21 馬渡洋樹
DF 8 大野和成
DF 28 吉田新
MF 15 奥野耕平
FW 16 根本凌
FW 77 石井久継
監督
山口智
[ジュビロ磐田]
先発
GK 24 杉本光希
DF 4 松原后
DF 15 鈴木海音
DF 36 リカルド・グラッサ
DF 50 植村洋斗
MF 7 上原力也
MF 14 松本昌也
MF 16 レオ・ゴメス
MF 40 金子翔太
FW 11 ジャーメイン良
FW 99 マテウス・ペイショット
控え
GK 21 三浦龍輝
DF 6 伊藤槙人
DF 26 西久保駿介
MF 10 山田大記
MF 19 ブルーノ・ジョゼ
MF 31 古川陽介
MF 37 平川怜
監督
横内昭展