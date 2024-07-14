¼«Ì±ÁíºÛÁª¡¢·îËö¤ËÁª´É°ÑÀßÃÖ¡¡ÅÏ³¤À¯Ä´²ñÄ¹¡ÖÁªµóÈñÍÑ¤òÍÞÀ©¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÏ³¤µª»°Ï¯À¯Ä´²ñÄ¹¤Ï14Æü¤ÎÅÞÊ¼¸Ë¸©Ï¢Âç²ñ¤Ç¡¢9·î¤ÎÅÞÁíºÛÁª¤Ë¸þ¤±¤¿Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖ¤¬º£·îËö¤Ë¤â·è¤Þ¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤ÏÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¤È¤·¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦ÁíºÛÁª¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£ÁªµóÈñÍÑ¤òÍÞÀ©¤·¡¢Áªµó´ü´Ö¤ò²áµî¤Î»öÎã¤è¤ê¤â±ä¤Ð¤¹¤Ù¤¤À¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¤ÇÅÞ°÷¸þ¤±¤ËÀ¯ºö¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òÈ¯Á÷¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¸õÊä¼Ô¤¬Ìó1²¯±ß¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö»ñ¶â¤òÍÑ°Õ¤·¤Ê¤¤¤ÈÁªµó¤òÀï¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡¢À¯¼£¤È¥«¥ÍÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿¾Ê¤¬²¿¤â¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£