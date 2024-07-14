イ・ヒョリ、母親と生まれて初めて一緒に旅行 密着番組が8月に日本初放送へ
韓国歌手イ・ヒョリと母親との旅行に密着した『イ・ヒョリとママの二人旅』が、KNTV／KNTV801で8月から日本初放送される。
【画像】『高麗契丹戦争』（原題）などKNTVの8月期待ラインナップ
8月のKNTVは、契丹の侵攻にさらされた激動の高麗時代を描く高麗王の一代記、『高麗契丹戦争』（原題）の本放送開始や関連番組、ヒューマンブラックコメディ『我が家』（原題）などをラインナップ。
バラエティーでは、イ・ヒョリと母親が生まれて初めて一緒に旅行する姿に密着したロードムービー『イ・ヒョリとママの二人旅』がスタートする。
このほか、実力派アーティストたちがリスペクトを込めて他のアーティストの楽曲を堂々と盗む新感覚音楽番組『ソングスティーラー』がレギュラー化、『アラフォー息子の成長日記』はチャン・グンソク出演回、『ラジオスター』はソン・スンホン出演回などが見どころとなる。
■『高麗契丹戦争』(原題)
放送日時 8月16日（金） 日本初放送スタート
毎週（金）午後8：00〜10：10（2話連続）ほか
出演者 キム・ドンジュン、チェ・スジョン、チ・スンヒョン、イ・ウォンジョン、ペク・ソンヒョン、イ・ミニョンほか
話数 全32話
■『「高麗契丹戦争」制作発表SP』
放送日時 8月4日（日）午後10：00〜10：30 ほか 日本初放送
出演者 キム・ドンジュン、チェ・スジョン、チ・スンヒョン、イ・シア、ハ・スンリほか
話数 全1回
■『我が家』（原題）
放送日時 8月10日（土）日本初放送スタート
毎週（土）午後8：00〜10：30 (2話連続) ほか
出演者 キム・ヒソン、イ・ヘヨン、キム・ナムヒ、ファン・チャンソン(2PM) ほか
話数 全12回
■『イ・ヒョリとママの二人旅』
放送日時 8月8日（木）スタート 毎週（木）午後10：30〜11：50 ほか 日本初放送
出演者 イ・ヒョリ
話数 全8回
■『ソングスティーラー：名曲バトル』
放送日時 8月23日（金）スタート 毎週（金）深夜0：20〜2：00 ほか 日本初放送
出演者
●MC：チョン・ヒョンム、イ・ヘリ（Davichi）
＜＃1、＃2＞ファニ（FLY TO THE SKY）、アン・ジヨン（BOL4 [赤頬思春期]）、ジョンイン、イ・ムジン、リイナ＆フィソ（H1-KEY）、イ・ホンギ（FTISLAND）
特別出演：イ・ジャンウ
■『アラフォー息子の成長日記』
放送日時 毎週（水）午後11：50〜深夜1：45 ほか 日本初放送中
出演者 8月21日（水） ＜#391＞ キム・ヒチョル（SUPER JUNIOR）、チャン・グンソク
■『ラジオスター』
放送日時 毎週（日）午後10：50〜深夜0：20 ほか 日本初放送中
（8月より時間変更 午後10：30〜深夜0：05 ほか）
出演者 8月4日（日）午後10：30〜深夜0：05 ほか
＜#868＞ ソン・スンホン、オ・ヨンソ
【画像】『高麗契丹戦争』（原題）などKNTVの8月期待ラインナップ
8月のKNTVは、契丹の侵攻にさらされた激動の高麗時代を描く高麗王の一代記、『高麗契丹戦争』（原題）の本放送開始や関連番組、ヒューマンブラックコメディ『我が家』（原題）などをラインナップ。
バラエティーでは、イ・ヒョリと母親が生まれて初めて一緒に旅行する姿に密着したロードムービー『イ・ヒョリとママの二人旅』がスタートする。
■『高麗契丹戦争』(原題)
放送日時 8月16日（金） 日本初放送スタート
毎週（金）午後8：00〜10：10（2話連続）ほか
出演者 キム・ドンジュン、チェ・スジョン、チ・スンヒョン、イ・ウォンジョン、ペク・ソンヒョン、イ・ミニョンほか
話数 全32話
■『「高麗契丹戦争」制作発表SP』
放送日時 8月4日（日）午後10：00〜10：30 ほか 日本初放送
出演者 キム・ドンジュン、チェ・スジョン、チ・スンヒョン、イ・シア、ハ・スンリほか
話数 全1回
■『我が家』（原題）
放送日時 8月10日（土）日本初放送スタート
毎週（土）午後8：00〜10：30 (2話連続) ほか
出演者 キム・ヒソン、イ・ヘヨン、キム・ナムヒ、ファン・チャンソン(2PM) ほか
話数 全12回
■『イ・ヒョリとママの二人旅』
放送日時 8月8日（木）スタート 毎週（木）午後10：30〜11：50 ほか 日本初放送
出演者 イ・ヒョリ
話数 全8回
■『ソングスティーラー：名曲バトル』
放送日時 8月23日（金）スタート 毎週（金）深夜0：20〜2：00 ほか 日本初放送
出演者
●MC：チョン・ヒョンム、イ・ヘリ（Davichi）
＜＃1、＃2＞ファニ（FLY TO THE SKY）、アン・ジヨン（BOL4 [赤頬思春期]）、ジョンイン、イ・ムジン、リイナ＆フィソ（H1-KEY）、イ・ホンギ（FTISLAND）
特別出演：イ・ジャンウ
■『アラフォー息子の成長日記』
放送日時 毎週（水）午後11：50〜深夜1：45 ほか 日本初放送中
出演者 8月21日（水） ＜#391＞ キム・ヒチョル（SUPER JUNIOR）、チャン・グンソク
■『ラジオスター』
放送日時 毎週（日）午後10：50〜深夜0：20 ほか 日本初放送中
（8月より時間変更 午後10：30〜深夜0：05 ほか）
出演者 8月4日（日）午後10：30〜深夜0：05 ほか
＜#868＞ ソン・スンホン、オ・ヨンソ