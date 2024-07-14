【漫画】最底辺であがく僕は、異世界で希望に出会う〜自分だけゲームのような異世界に行けるようになったので、レベルを上げてみんなを見返します〜 第4回 「これからも一緒に冒険してくれる?」最弱最底辺の僕でもいいの!?