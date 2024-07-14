【佐賀王冠賞結果】アエノブライアンが断然人気に応え重賞初V
14日、佐賀競馬場で行われた第7回佐賀王冠賞(3歳上・重賞・ダ2000m・1着賞金400万円)は、道中は3番手につけ、2周目3コーナーで先頭に立って後続を振り切った山口勲騎手騎乗の1番人気アエノブライアン(牡6、佐賀・池田忠好厩舎)が、2番手から脚を伸ばした3番人気ブルーアロー(牡5、佐賀・古賀光範厩舎)に2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは2分08秒7(不良)。
さらに8馬身差の3着に4番人気リネンファッション(牝7、佐賀・浜田一夫厩舎)が入った。なお、2番人気ダイキチホマレ(牡6、佐賀・池田忠好厩舎)は6着に終わった。
勝ったアエノブライアンは、父フリオーソ、母ソナータ、その父ゴールドアリュールという血統。重賞初制覇を果たした。
【勝ち馬プロフィール】
◆アエノブライアン(牡6)
騎手:山口勲
厩舎:佐賀・池田忠好
父:フリオーソ
母:ソナータ
母の父:ゴールドアリュール
馬主:角井 紀夫
生産者:山口 義彦
【全着順】
1着 アエノブライアン 1人気
2着 ブルーアロー 3人気
3着 リネンファッション 4人気
4着 ラヴィータエベラ 5人気
5着 スリーエクスプレス 6人気
6着 ダイキチホマレ 2人気