14日、佐賀競馬場で行われた第7回佐賀王冠賞(3歳上・重賞・ダ2000m・1着賞金400万円)は、道中は3番手につけ、2周目3コーナーで先頭に立って後続を振り切った山口勲騎手騎乗の1番人気アエノブライアン(牡6、佐賀・池田忠好厩舎)が、2番手から脚を伸ばした3番人気ブルーアロー(牡5、佐賀・古賀光範厩舎)に2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは2分08秒7(不良)。

さらに8馬身差の3着に4番人気リネンファッション(牝7、佐賀・浜田一夫厩舎)が入った。なお、2番人気ダイキチホマレ(牡6、佐賀・池田忠好厩舎)は6着に終わった。

勝ったアエノブライアンは、父フリオーソ、母ソナータ、その父ゴールドアリュールという血統。重賞初制覇を果たした。

【勝ち馬プロフィール】

◆アエノブライアン(牡6)

騎手:山口勲

厩舎:佐賀・池田忠好

父:フリオーソ

母:ソナータ

母の父:ゴールドアリュール

馬主:角井 紀夫

生産者:山口 義彦

【全着順】

1着 アエノブライアン 1人気

2着 ブルーアロー 3人気

3着 リネンファッション 4人気

4着 ラヴィータエベラ 5人気

5着 スリーエクスプレス 6人気

6着 ダイキチホマレ 2人気