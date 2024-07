『パワーパフ ガールズ』と『グラニフ』のコラボ商品が、2024年7月26日(金)より販売開始! 注目のアイテムを紹介しよう。『パワーパフ ガールズ』は、アメリカを舞台にした人気アニメーション。お砂糖、スパイス、ステキなものをいっぱい混ぜて、とびっきり可愛い女の子を作るはずが、間違って「ケミカルX」という薬品が入ってしまい生まれた、ブロッサム、バブルス、バターカップの3人娘。彼女たちは、スーパーパワーを駆使して悪いヤツらに立ち向かい、街の平和を守るスーパーヒロインだ。

このたび、『パワーパフ ガールズ』と『グラニフ』の初コラボレーションが実現! パワーパフ ガールズをはじめ、モジョ・ジョジョやラウディラフボーイズなど、お馴染みのキャラクターたちの可愛くて、ちょっぴりスパイシーで、ステキな全13アイテムが展開される。『KaBLooy ビッグシルエットTシャツ』は、ガールズがモジョ・ジョジョをコテンパンにするデザイン。バックには、ガールズに負けて肩を落とすモジョ・ジョジョの姿が刺繍されている。ガールズのイメージカラーになっているボーダーにも注目!『バックショット Tシャツ』は、パワーパフ ガールズの後ろ姿がキュートなデザイン。バックには、パワーパフ ガールズの生みの親・ユートニウム博士の姿も!そのほかにも、バッグやキャップ、ミドルソックスといった雑貨アイテムも充実。どうぞお見逃しなく!THE POWERPUFF GIRLS and all relatedcharacters and elements (C) & TM CN. (s24)