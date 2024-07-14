¡ÖËÜÅö¤Ë¾¡¤Á¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×Ï¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¤ØàµßÀ¤¼çá¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡¡À¾Éð21ºÐº¸ÏÓ¤¬¥×¥í2ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¡¢15Æü¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï
¡¡º£µ¨3ÅÙÌÜ¤Î8Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿À¾Éð¤¬°éÀ®½Ð¿È¤Î3Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¤ËÂ÷¤¹¡£¿û°æ¿®ÌéÅê¼ê¡Ê21¡Ë¤¬15Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¥×¥í2ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¡£ËÜµòÃÏ¤Ç¤Ï½é¤ÎÀèÈ¯¤Ç¡ÖËÜÅö¤ËÌµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤Æ¤³¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸«¤ËÍè¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¾¡¤Á¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¥×¥í½é¾¡Íø¤ÇàµßÀ¤¼çá¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡°éÀ®½Ð¿È¤Î3Ç¯ÌÜ¤Ïº£Ç¯6·î¤Ë»ÙÇÛ²¼Áª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢Æ±6Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ÇÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£5²ó2¼ºÅÀ¤Ç½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢¼çË¤¤ÎÂ¼¾å¤«¤é»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤ÉÀøºßÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÃÂÀ¸Æü¤ÎÆ±28Æü¤ËºÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥óÍ×°÷¤È¤·¤Æ3»î¹ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¡¢Æ±30Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¥×¥í½é¥Û¡¼¥ë¥É¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£7·î7Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¤Ï2¼ÔÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡Ö1·³¤ÎÂÇ¼Ô¤ÈÂÐÀï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï1·³¤ÎÉñÂæ¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼Â´¶¤·¤¿¡£
¡¡13Æü¤Ë³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯µÜ¾ë¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÌó30µå¤òÅê¤²¤¿¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¥«¡¼¥Ö¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢º£µ¨¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò³Ð¤¨¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡ÖÁ´Éô¤ÎÊÑ²½µå¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ë½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¿´¤¬¤±¤ë¡£
¡¡ÅÏÊÕ´ÆÆÄÂå¹Ô¤Ï¡Ö¼ã¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Åê¤²¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ã¤Æ¤À¤¤¤¿¤¤½øÈ×¤Ë±ç¸î¤ò¤È¸À¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤¤¤¦·Á¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼ã¤¤Åê¼ê¤Ë¤Ï¹ó¤À¤±¤É¡¢Àè¤ËÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²¿¤È¤«Æ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£