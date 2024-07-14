伊藤桃々、水着姿で美ボディ披露「セクシー」「スタイル良い」と反響
【モデルプレス＝2024/07/14】モデルの伊藤桃々が13日、自身のInstagramを更新。水着姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】伊藤桃々、美谷間くっきり水着姿
この日、伊藤は「にこにこ」と太陽の絵文字を添えて、ビーチで撮影した写真を複数枚アップ。白と黒のストライプの水着を着用し、美しいボディを披露した。
同投稿にファンからは「スタイル良い」「可愛い」「セクシー」「水着似合ってる」「憧れのスタイル」「夏の桃々ちゃんも最高」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】伊藤桃々、美谷間くっきり水着姿
◆伊藤桃々、水着姿披露
この日、伊藤は「にこにこ」と太陽の絵文字を添えて、ビーチで撮影した写真を複数枚アップ。白と黒のストライプの水着を着用し、美しいボディを披露した。
同投稿にファンからは「スタイル良い」「可愛い」「セクシー」「水着似合ってる」「憧れのスタイル」「夏の桃々ちゃんも最高」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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