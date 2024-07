ポケットメルちゃんとハローキティのコラボ商品登場！バッグに付けて一緒にお出掛け

パイロットコーポレーションの玩具事業部は、好評のポケットメルちゃんシリーズから、サンリオのハローキティとのコラボレーション商品「ハローキティ おでかけチャームセット」を、7月20日(土)より主な玩具専門店・量販店で発売する。

セミロングヘアのポケットメルちゃんが登場



かわいいハローキティチャームのポケットメルちゃんをバッグに取り付けて、一緒におでかけすることができる「ハローキティ おでかけチャームセット」3,630円(税込)。



このセットだけのセミロングヘアのポケットメルちゃんのほか、パンツ、ハローキティおでかけチャーム、ブラシ、ミニガイドが入っている。



そのほかにも「おでかけチャーム うさぎ」1,100円(税込)、



「おでかけチャーム くま」1,100円(税込)とバリエーション豊富。色々なおでかけチャームを集めて、おうちでもお外でもポケットメルちゃんと一緒に過ごしてみよう。

「ポケットメルちゃん」について



「ポケットメルちゃん」は、2021年9月に発売されたシリーズで、従来のメルちゃんより小さい手のひらサイズでいつでもどこでも一緒に遊べるお人形。

従来のメルちゃんシリーズ同様に、パイロットコーポレーション独自のメタモヘアを使用しており、氷水(15℃以下)で髪の毛の色が変する。髪の毛全体の色を変えたり、一部だけ模様をつけたりオリジナルのヘアアレンジが楽しめる。部屋の中やお風呂ではもちろん、ポケットやバッグ、チャームに入れて、外に連れて行って一緒に遊ぶこともできる。



ポケットメルちゃん プリンセスシリーズの「プリンセスメルちゃん」、



「プリンセスステラ」、



「プリンスダリア」のほか、



「くものうえの★ポケメルキャッスル」にも注目してみて。

「パイロットコーポレーション玩具事業部」について

温度の変化で色が変わるインキ「メタモインキ」を応用し、未就学児童向けの知育玩具をはじめとする様々な玩具の企画開発を行っている「パイロットコーポレーション玩具事業部」。



主な商品に「スイスイおえかき」シリーズ、



今回紹介した抱き人形「メルちゃん」シリーズがある。いずれもロングセラー商品で「スイスイおえかき」は2024年で発売24年目、「メルちゃん」は発売32年目を迎えた。



今年で23年目を迎えた「アヒル隊長」なども含め、これからも玩具を通じ、子どもたちに感受性と創造性をのばす「夢と小さな驚き」を提供し続ける考えだ。

「ハローキティ おでかけチャームセット」をゲットして、一緒にお出かけを楽しんでみでは。

ハローキティ おでかけチャームセット 詳細:https://www.pilot-toy.com/topics/pressreleases/pocketmell2024jul.html

パイロットコーポレーション 公式HP:https://www.pilot-toy.com

ⓒ 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L NO. L652075

