株式会社ポケモンが配信するパズルゲーム『ようこそ!ポケモンカフェ〜まぜまぜパズル〜』とJR東海『推し旅』が期間限定コラボを実施します。

名古屋駅直上ビルのあちこちにポケモンの装飾がたくさん出現!

東海道新幹線車内で楽しめる企画や駅のポスターなどを通じて、旅行の道中もポケモンの世界観が楽しめます。

ゲートタワー1階スペースへのフォトスポット設置は7月23日〜8月25日予定

【実施期間】

2024年7月20日(土)〜12月29日(日)

※企画によって実施期間が異なります。

名古屋駅直上ビルのあちこちにポケモンが!? ポケモン見つけてポイントゲット!↓↓↓

<期間>2024年7月20日(土)〜9月1日(日)

<場所>タワーズプラザ・ゲートタワープラザ レストラン街12・13階

80匹以上のポケモンがあちこちに装飾されています。ポケモンを探したり、館内の写真を撮ったりと、ビル全体で楽しめるイベントです。一部のポケモンの近くには二次元コードが設置されており、それを読むこむことで専用サイトで「推しポケ」ポイントとパズルピースが貰えるといった仕掛けもあります。9つのピースを集めてパズルを完成させてみましょう。

レストラン街では、店舗入口付近に設置された二次元コードを読み込むことで、専用サイトで「推しポケ」ポイントが貯まります。

東海道新幹線に乗って、ポケモンに会いにいこう!↓↓↓

<期間>2024年7月20日(土)〜12月29日(日)

<場所>東海道新幹線車内および各駅

東海道新幹線に乗車し、走行中の車内で専用サイトからアンケートに答えると、新幹線各駅をモチーフにした“ポケまぜのオリジナル壁紙”がランダムでGETできます(全17種類)。さらに、抽選で賞品が当たるチャンスも!

東海道新幹線駅に“ポケまぜのポスター”が登場! 各駅のポケモンに会いに行くと、その場でデジタルフォトフレームによる写真撮影が楽しめます。駅ごとにポケモンやフォトフレームのデザインが異なりますので、ぜひ遊びに行ってみましょう。

愛知・岐阜エリアを巡ってポケモンに会いにいこう!(「推しポケ」ポイント対象)↓↓↓

<期間>2024年8月24日(土)〜12月29日(日)

<場所>愛知県・岐阜県の各エリア(全6コース)

各エリアで喫茶店などの周遊企画を実施予定です。コース期間や施設などの詳細は後日発表される見込みです。

「推しポケ」ポイントを獲得して、抽選でプレゼントを当てよう!↓↓↓

本キャンペーン中に取得した「推しポケ」ポイントが一定数たまると、ポケまぜオリジナルデザインの賞品がもらえる抽選に応募できます。

その他イベント詳細はJR東海「推し旅」サイトや公式Xアカウント(@oshitabi_update)にて順次発表されます。

©2020 Pokémon. ©1995-2020 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

Developed by Genius Sonority Inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。