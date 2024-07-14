[7.14 J3第21節](ミクスタ)

※18:00開始

主審:友政利貴

<出場メンバー>

[ギラヴァンツ北九州]

先発

GK 27 田中悠也

DF 13 工藤孝太

DF 23 坂本翔

DF 24 前田紘基

DF 50 杉山耕二

MF 6 藤原健介

MF 17 岡野凜平

MF 21 牛之濱拓

MF 29 高昇辰

MF 34 高吉正真

FW 10 永井龍

控え

GK 31 大谷幸輝

DF 3 伊東進之輔

DF 22 山脇樺織

MF 14 井澤春輝

MF 20 矢田旭

MF 30 高橋隆大

FW 9 平山駿

監督

増本浩平

[テゲバジャーロ宮崎]

先発

GK 21 清水羅偉

DF 2 青山生

DF 15 辻岡佑真

DF 16 吉田朋恭

DF 33 黒木謙吾

MF 5 坂井駿也

MF 19 高瀬生聖

MF 34 遠藤光

MF 44 井上怜

FW 11 橋本啓吾

FW 13 北村知也

控え

GK 40 名良橋拓真

DF 35 江川慶城

MF 7 魚里直哉

MF 20 阿野真拓

MF 22 田中純平

MF 26 藤原志龍

FW 18 吉澤柊

監督

大熊裕司