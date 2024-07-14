北九州vs宮崎 スタメン発表
[7.14 J3第21節](ミクスタ)
※18:00開始
主審:友政利貴
<出場メンバー>
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 27 田中悠也
DF 13 工藤孝太
DF 23 坂本翔
DF 24 前田紘基
DF 50 杉山耕二
MF 6 藤原健介
MF 17 岡野凜平
MF 21 牛之濱拓
MF 29 高昇辰
MF 34 高吉正真
FW 10 永井龍
控え
GK 31 大谷幸輝
DF 3 伊東進之輔
DF 22 山脇樺織
MF 14 井澤春輝
MF 20 矢田旭
MF 30 高橋隆大
FW 9 平山駿
監督
増本浩平
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 21 清水羅偉
DF 2 青山生
DF 15 辻岡佑真
DF 16 吉田朋恭
DF 33 黒木謙吾
MF 5 坂井駿也
MF 19 高瀬生聖
MF 34 遠藤光
MF 44 井上怜
FW 11 橋本啓吾
FW 13 北村知也
控え
GK 40 名良橋拓真
DF 35 江川慶城
MF 7 魚里直哉
MF 20 阿野真拓
MF 22 田中純平
MF 26 藤原志龍
FW 18 吉澤柊
監督
大熊裕司
※18:00開始
主審:友政利貴
<出場メンバー>
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 27 田中悠也
DF 13 工藤孝太
DF 23 坂本翔
DF 24 前田紘基
DF 50 杉山耕二
MF 6 藤原健介
MF 17 岡野凜平
MF 21 牛之濱拓
MF 29 高昇辰
MF 34 高吉正真
FW 10 永井龍
控え
GK 31 大谷幸輝
DF 3 伊東進之輔
DF 22 山脇樺織
MF 14 井澤春輝
MF 20 矢田旭
MF 30 高橋隆大
FW 9 平山駿
監督
増本浩平
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 21 清水羅偉
DF 2 青山生
DF 15 辻岡佑真
DF 16 吉田朋恭
DF 33 黒木謙吾
MF 5 坂井駿也
MF 19 高瀬生聖
MF 34 遠藤光
MF 44 井上怜
FW 11 橋本啓吾
FW 13 北村知也
控え
GK 40 名良橋拓真
DF 35 江川慶城
MF 7 魚里直哉
MF 20 阿野真拓
MF 22 田中純平
MF 26 藤原志龍
FW 18 吉澤柊
監督
大熊裕司