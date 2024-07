食事の節約術を伝授!

ハッピーアワーを上手に活用しよう

ハワイでは、夕方の早い時間帯にお酒やおつまみが安くなるハッピーアワーを実施しているレストランやバーがたくさん!夜遅い時間にレイトナイトハッピーアワーを設定している店もあります。店によっては、なんと通常の半額で食べられることも!気になるお店はぜひチェックしてみましょう。



食事の予約は出発前が安心

ハワイのレストランやアクティビティは日本語で検索・予約できるところが多いので、ガイドブックやSNSで情報を集めたら、ツアー会社などを経由して事前予約をしておくと予定が立てやすいです。レストランはオープンテーブル(https://www.opentable.jp/hawaii-restaurants)で個人予約するのもアリ。日本語にも対応しています。各ホテルの体験プログラムは、宿泊者は無料で参加できるものもあるので、予約の際に確認しておきましょう。



食事とともに、贅沢な時間を!

ホテルのレストランの中には、ライブショーを開催しているところも。ハレクラニのハウス ウィズアウトア キーやアウトリガー・ワイキキ・ビーチ・リゾートのデュークス・ワイキキ、アウトリガー・リーフ・ワイキキ・ビーチ・リゾートのカニ・カ・ピラ・グリルなどは宿泊客でなくても利用可能で、食事をしながらライブ演奏やフラを楽しめます。



行列店はテイクアウトで時短するのがおすすめ

日本でおなじみのUber Eatsはハワイにも

行列店の時短に有効なのが、To Go(お持ち帰り)。To Goの場合は並ばないで直接店の人に言えばOKです。テイクアウトとは言わないのでご注意を。またUber Eats やBite Squadなど、ホテルへデリバリーしてくれるサイトを利用するのも手です。受け取り場所はホテルによって異なるので、事前にフロントに確認しておきましょう。



買い物のコスパ術はこちら!

ショップやエステ、レストランまでクーポンはさまざま

街なかやショッピングモール内に置かれているフリーペーパーには、レストランやエステをお得に利用できるクーポンが掲載されていることも。また、OLIOLIハワイ(https://www.oliolihawaii.com/)などクーポンが掲載されているハワイの情報サイトもあるので、隅々までチェックしておきたい!



買った翌日にセールになっていたらどうする…? ハワイ(アメリカ)ではなんと、一定期間内ならば、定価で買ったものがセールになった場合、レシートを見せると値下げした分の差額を返金してくれる「Price reduction refund」の制度があるんです。



メンバーズカードは持っていて損はなし!

旅行者でも、会員になると割引などのサービスが受けられるお店が多数!フードランドやロングス・ドラックスなど、スーパーでは会員価格が断然お得です。実はメンバーズカードは簡単に作れるんです。レジで名前や電話番号(日本のものでも大丈夫)、メールアドレスなどを係員に伝えればその場で発行されます。有効期限もないので作って損はなし!



「50%OFF」といった割引表示は目についても、「Buy one, Get one Free」は見逃しがち。これは「1つ買ったら、もう1つはオマケ」という意味で、「BOGO」と略して表記してあることも。「Buy one Get one 50% off」は、1つ買えば2つめは50%引きという意味。



日本でも増えているセルフレジ。ターゲットやウォルマート、ドン・キホーテなどで、大量に買い物する在住者の列に並び時間を持て余すくらいなら、セルフレジへ!少量の買い物なら間違いなく早いです。ただしクレジットカード払いのみなのでご注意を。



種類豊富なエコバッグ各種

ハワイではレジ袋の用意はありません。スーパーやコンビニオリジナルのエコバックやトートバッグを、現地で調達するのもいいですね。



クレジットカードでお得なサービスを

クレジットカードは必需品!

ハワイに行くなら必ず持っていきたいのが、クレジットカード。ショッピングやホテルのデポジット(宿泊時に預ける保証金)に使えるだけでなく、カードを提示するだけでトロリーが無料になるといったお得なサービスもあります!たとえば楽天カードでは楽天カードラウンジが無料で利用でき、特典クーポンも。JCBカードではワイキキトロリーピンクライン乗車無料、JCBラウンジが無料などの特典が受けられます。サービスはブランドによって異なるので、事前にチェックしておきましょう。



ハワイで使えるスマホアプリはこれ!

ハワイで役に立つアプリをまとめてご紹介します。

Google翻訳…英語をその場で翻訳。海外旅行の心強い味方に!

Google Map…行きたいスポットを保存できるラクラク便利なアプリ

yelp…レストランなどのクチコミが見られます

Tripline…旅程作りと最適ルートを地図上で管理してくれる

DaBus2…ザ・バスを使うなら絶対便利!今バスがどこにいるか、次のバスは何分後に来るかがわかる。ザ・バスは休日ダイヤになったり、休日以外に年末年始が休みになるケースもあるので、休業情報は出発前に必ずチェックしましょう。

Uber…タクシー配車アプリは、アプリ上で配車、目的地入力、支払いが可能なので、英語が苦手でも安心!



ショッピングセンターで楽しめる無料アクティビティ

笑顔で踊るのがフラの基本

ハワイのショッピングセンターでは、無料で楽しめるアクティビティが多数あります。滞在中に伝統文化を気軽に体験したら、ハワイへの理解が深まって、より好きになるはず。ぜひ飛び入り参加してみましょう!



1、フラ・レッスン

1つひとつの動きに意味があります。先生の動きに合わせてトライ!

ハワイの踊りの芸術、フラ。基本的な手の動きや足さばきを学んで、体を使って物語を表現してみましょう。初めてでももちろん参加OKです!

場所:ロイヤルグローブ

日時:火曜11〜12時

年齢:自由

人数制限:自由

2、ラウハラ編みレッスン

ハワイ固有種で棘のある細長い葉をもつハラの葉を編んで作る伝統工芸品

編み方の基本的なテクニックを教えてもらい、ブレスレットなど身に着けられるハワイアンアートに仕上げる工程を学びましょう。

場所:C館2階

日時:水曜11〜12時

年齢:10歳以上

人数制限:先着24名

3、レイ・メイキングクラス

1つずつ糸で縫い合わせていく

レイの基本的な特徴や作るテクニックなどを学びます。お祝いや歓迎、感謝の意味を込めて礼を送り合う、ハワイ文化を体験してみて。

場所:C館2階

日時:金曜11〜12時

年齢:10歳以上

人数制限:先着24名

4、ウクレレ・レッスン

押さえやすいコードからスタート!

ハワイで最も有名な弦楽器、ウクレレ。レッスンで基本的なコードを学んで、実際に弾きながら歌ってみましょう。ウクレレは用意されているので、手ぶらでOK!

場所:B館1階ヘルモア・ハレ・ゲストサービス

日時:月曜11〜12時

年齢:10歳以上

人数制限:先着12名



1、カ・レイ・フラ

ハワイの文化を深く学びながら踊ろう

朝のフラ・レッスン。オリ(喜び、幸せなど)またはハワイアン・チャント(詠唱)、フラの5つの基本的ステップとその意味について学んでから、ハワイアン・ソングと振付を覚えましょう。

場所:ワイキキ・ビーチ・ウォーク・プラザ

日時:日曜9〜10時(要事前予約)

年齢:自由

人数制限:先着10名

2、ウクレレ無料レッスン

涼しげな音色にうっとり

毎日15分のウクレレ入門レッスンを開催。幅広い種類のウクレレがあり、参加に予約は不要です。気軽に覗いてみましょう!

場所:ウクレレストア(2階)

日時:毎日16時30分〜(予約不要)

年齢:12歳以上

人数制限:先着10名





