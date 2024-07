ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、「ワンピース・プレミア・サマー 2024」や「NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN」など、昼も夜も夏をめいっぱい楽しめる「NO LIMIT!サマー 2024」を開催中。さらに今年はパークの夏の風物詩である“びしょ濡れパレード”が、「NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード」として4年ぶりに復活!本記事ではライターと編集担当が実際にパレードを体験し、頭から水をかぶりながら大興奮した模様をお届けする。

マリオやポケモンと、この夏だけのびしょ濡れ体験!

陽気なエンターテイナーとのやりとりも楽しい

ピンクのパラソルが華やかにハローキティのフロートを彩る

ピンクのお花×蛍光イエローの衣装がかわいい!

ダニエルの夏服はキュートかつスマート

チャーリー・ブラウンの赤い帽子は夏らしいクリア素材

スヌーピーはレインコートを着用

ミニオンたちは水着で夏仕様に

アビーのスカートは色とりどりの層になっている

レインコート姿がクールなジョニー

ロジータは優雅なオーロラカラーを纏っている

初登場のデイジー姫はたっぷりファンサしてくれる

戦隊物のようなパキッとしたカラーリングがキュート

初登場のギャラドスがかっこよく泳ぐ

とぼけた顔のコダックやキュートなマリルなど、初代や金・銀世代も興奮のラインナップ

グラマシーパークの「360° びしょ濡れ! 特別エリア」ではパレードをさらに満喫できる

ステージからも信じられない量の水が!

ミストが火照った体を冷やしてくれる

■エンターテイナーとキャラクターのカラフルな衣装も必見!真夏を盛り上げるパレードだけあって、キャラクターはもちろん、エンターテイナーの装いや手にしたアイテムも、カラフルで元気いっぱい。帽子やスカートなど随所にクリア素材があしらわれているのがかわいくて、衣装が大好きなライターはキャラクターの姿が見える前から大はしゃぎ。編集担当と一緒に、音楽に合わせて踊り始めていた。フロートの先頭を飾るのは、ハローキティ。先導するエンターテイナーは、ピンクのパラソルを使ったダンスがキュート!昔からハローキティ大好きなライターは、彼女にぴったりなお花がてんこ盛りのワンピースにも、蛍光イエローがアクセントになったリボンにも大喜び。双子の妹・ミミィは紫が基調となったおそろいのワンピースを着ているので、こちらもお見逃しなく。ここでのライターイチオシは、涼しげかつ紳士的な服に身を包んだダニエル。手を振ってもらったときには、思わず「かっこいい…!」と言ってしまった。続いてやってくるのは、ピーナッツの仲間たち。夏らしいクリア素材の帽子をかぶったチャーリー・ブラウンがかわいい。スヌーピーは、おしゃれなレインコートを着こなして登場する。思い思いの水着姿を見せてくれるミニオンたちには、あちこちから歓声が上がっていた。シュノーケルや浮き輪など、小道具の使い方にもこだわりが見える。カメラを向けていたライターは、ポージングの見事さにも感激しっぱなし。本当にミニオンは、いつ撮影しても裏切らない可愛さだ。セサミストリートの仲間たちも、ポップで色とりどりの衣装で登場する。ライターは特に、妖精・アビーのスカートに注目。クリア素材やチュールなど、異なる素材と色が重ねられたかわいさにうっとりしているうちに、絶妙な色味のツインテール(?)やそばかすなど、アビー自身のかわいさにメロメロになっていた。SINGのフロートでは、マウンテンゴリラのジョニーがクールなレインコート姿で手を振ってくれる。ブタのロジータはオーロラのスカートが優雅で美しい…!続いて現れたのは、マリオと仲間たち。このパレードでパークに初登場したデイジー姫は、カートを運転している。ジェスチャーでライターのサングラスを褒めてくれたり、たくさんポーズをとってくれたりと、おてんばな彼女らしい積極的なファンサービスに感動!実はピーチ姫ファンのライターは、カートから消えた彼女の行方が気になっていたが、フロートの上で姿を見せてくれていたのでとりあえずホッとした。■バケツ、ウォーターシューター、フロート…大量の水に大興奮パレードの列が止まって水かけタイムが始まると、マリオの世界でおなじみのコインが登場。ウォーターシューターを持っている人は、コインめがけて水を発射しよう。戦隊物のようなカラーリングのつなぎがかわいいエンターテイナーはバケツから水をかけてくるのだが、直線的に狙ってきたり、放射状に広範囲にまき散らしたりと、人によってかかる量が違うのも楽しい。ポケモンのフロートでは、初登場のギャラドスをはじめとする、みずタイプのポケモンが大集結。コイキングやコダック、マリルなどがかわいく踊って盛り上げてくれる。なかには、口から水を出すポケモンも。さらに、エンターテイナーが使うウォーターシューターは、モンスターボールがモチーフ!編集担当は「あれが欲しい」と繰り返していた。ウォーターシューターはエンターテイナーやフロートによって色や形がさまざまなので、見比べてみるのも楽しい。フロートからも水が発射されるので、前列で楽しむなら水濡れ対策は必須。スマホなど濡れたら困るものは、カバンの中へ入れておこう。さらに水かけ祭りを満喫するなら、グラマシーパークに設置された「360° びしょ濡れ! 特別エリア」(別途入場券要)へ。ここではすべてのフロートに囲まれ、さらにはステージからも段違いの量の水が!まさに360度降り注ぐ水に包まれて、暑さを吹き飛ばす体験が待っている。パレードやアトラクションの合間の休憩には、夏限定のひんやりスポットがおすすめ。ラグーン沿いのデッキに設置された「メガ・クール・ゾーン」では、ベンチに座ってひんやり涼しいミストを浴びたり、「ウォーターシューティング・エリア」で的をめがけてウォーターシューターを撃ったりして楽しめる。「NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード」は2024年9月1日(日)まで。暑さを吹き飛ばすパークの夏を、全身で体感しに出かけよう!取材・文=上田芽依撮影=大西二士男(C)2024 Pokémon. (C)1995-2024 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.(C) 2024 UNIVERSAL STUDIOSTM and (C) 2024 Sesame Workshop(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ24070101Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2024Universal Studios. All rights reserved.(C) Nintendo