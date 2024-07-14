Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、Amazonプライム会員限定の「Amazonプライムデー」の先行セールが2024年7月11日（木）〜7月15日（月）の5日間にわたり開催中。

現在、探し物・スマホ探し・カードキー・デバイスの一括操作が1つで完結する新作紛失防止タグ「スマートトラッカーカード」や、あらゆる家電がまとめて管理・操作できる「学習リモコン」など、SwitchBot（スイッチボット）のスマートホームアイテムがお得に登場しています。

なお、以下の表示価格は2024年7月14日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大15％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

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スマホや貴重品を紛失から守ります。SwitchBot新作のカード型紛失防止トラッカーが驚愕プライスで絶賛予約受付中

SwitchBot スマートトラッカー カード 紛失防止タグ セキュリティ - Appleの「探す」に対応 スイッチボット 超薄型 スマートタグ 忘れ物防止 タグ 防水 軽量 iOS/Android対応 3,480円 Amazonで購入する PR PR

自宅のドアが完全キーレスになる「指紋認証ドアロックProセット」が驚きの17%オフ！ 工事不要でスマートな生活に

SwitchBot スマートロック プロ 指紋認証パッド 暗証番号 - スイッチボット 鍵 スマートキー オートロック ドアロック 玄関 スマートホーム Alexa Google Home Siriに対応 遠隔対応 工事不要 取付カンタン 防犯対策 後付け ブラック 22,980円 Amazonで購入する PR PR

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あらゆる家電をこれ1台で一括管理。シンプルデザインで使いやすい「学習リモコン」「ハブ2」が最大22％オフ

SwitchBot 学習リモコン ユニバーサルリモコン エアコン・テレビ・照明など家電をまとめて管理 SwitchBotデバイスまとめて操作 ストリーミングデバイス対応 シーンでデバイスを一括操作(ハブ必要) スイッチボット 直感的な操作 わかりやすい配列 物理リモコン Matter対応(ハブ必要) スマートホーム 6,980円 Amazonで購入する PR PR

SwitchBot スマートリモコン ハブ2 赤外線家電を管理 スマートホーム Alexa スイッチボット 学習リモコン 温湿度計機能付き 光センサー付き リモートボタン スケジュール シーンで家電一括操作 遠隔操作 節電·省エネ Google Home IFTTT Siri SmartThingsに対応 Hub2 8,980円 Amazonで購入する PR PR

SwitchBot スマートリモコン ハブミニ Alexa スイッチボットHub Mini スマートホーム 学習リモコン 赤外線家電を管理 スケジュール 遠隔操作 節電·省エネ Google Home IFTTT Siri SmartThingsに対応 (ホワイト) 5,480円 Amazonで購入する PR PR

「温湿度計」各種が最大20%オフ。SwitchBotデバイスと連携すれば温度に合わせてエアコンのオン＆オフも自由自在

【Works with Alexa認定】SwitchBot 温湿度計 デジタル スマート家電 高精度 スイス製センサー スマホで温度湿度管理 梅雨 熱中症対策 アラーム付き グラフ記録 Alexa、Google home、HomePod、IFTTT に対応(ハブ必要) 1,980円 Amazonで購入する PR PR

【熱中症対策】SwitchBot 防水温湿度計 Alexa 温度計 湿度計 - スイッチボット ワイヤレス 室内 屋外用 温湿度計 スマホで温度湿度管理 デジタル 高精度 コンパクト 温度 湿度 絶対湿度 異常通知 グラフ記録 スマートホーム Alexa Google Home IFTTT イフト Siriに対応(ハブ必要) 1,980円 Amazonで購入する PR PR

スマホ1つで自宅の家電やカーテンの開閉まで遠隔操作できる優れモノ。「ボット」「プラグミニ」がお買い得

SwitchBot スイッチボット スイッチ ボタンに適用 指ロボット スマートスイッチ スマートホーム ワイヤレス タイマー スマホで遠隔操作 Alexa, Google Home, Siri, IFTTTなどに対応(ハブ必要) ホワイト 4,480円 Amazonで購入する PR PR

SwitchBot スマートプラグ プラグミニ スマートコンセント スイッチボット 消費電力モニター タイマー コンセント 節電·省エネ 直差し 遠隔操作 音声コントロール Bluetooth&Wi-Fi両方対応 スマートホーム Alexa, Google Home, Siri, IFTTT, SmartThings対応 1,980円 Amazonで購入する PR PR

SwitchBot カーテン 第3世代 自動開閉 スイッチボット - Alexa Google Home IFTTT イフト Siriに対応 スマートホーム 遠隔操作 取付簡単 ソーラーパネルで充電可能 U型/角型レールに対応 8,980円 Amazonで購入する PR PR

暑い夏でも家の中を快適＆清潔にするならこれ。「スマートサーキュレーター」「ロボット掃除機 K10＋」が最大27%オフ

【節電対策・熱中症対策】SwitchBot サーキュレーター 静音 首振り Alexa - コードレス スイッチボット 扇風機 ~30畳 DCモーター 省エネ 充電式バッテリー搭載 無段階風量調整 リモコン付き 梅雨対策 11,980円 Amazonで購入する PR PR

【超小型・90日間自動ゴミ収集】 SwitchBot ロボット掃除機 K10+ 高精度マッピング - 2500pa強力吸引 水拭き 禁止エリア 静音設計 遠隔操作 自動充電 落下防止 2.4GWi-Fi対応 スイッチボット Alexa Google Home IFTTT Siriに対応 59,799円 Amazonで購入する PR PR

＞＞プライムデーでお得なSwitchBotのスマートホームアイテム一覧を見る

また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞ウォッチリストの使い方について

「Amazonプライムデー」の先行セールは、7月15日23時59分まで開催中！

Source：Amazonプライムデー