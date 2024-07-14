Âô¸ý°¦²Ú¡¡½é¶¦±é¡¦ßÀÅÄÎ¶¿Ã¤ÎÌòÊÁ¤Ë¡ÖÀäÂÐÆ¸Äç¡ª¡×¤¤Ã¤Ñ¤ê¡¡ÃËÍ§Ã£¤òÏÇ¤ï¤¹Âç³ØÀ¸Ìò¤Ë¡ÖÂçÃÀ¤Ë¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦½÷Í¥¤ÎÂô¸ý°¦²Ú¤¬£±£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Í£Ø¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥µ¥Ð¥¨¤È¥ä¥Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ë¡×¡Ê£¸·î£±£±Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÆüÍË¡¢¿¼Ìë£±¡¦£°£µ¡Ë¤Î¹çÆ±¼èºà²ñ¤Ë¡¢£×¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÇÐÍ¥¡¦ßÀÅÄÎ¶¿Ã¤È½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤¬Æ±¤¸¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÃç¤ÎÎÉ¤¤½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤Î¸ÀÆ°¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¡¢½÷À¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Êª¸ì¡£ßÀÅÄ¤Ï¼«¿È¤ÎÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉáÄÌ¤è¤êµ¤»ý¤Á°¤á¤ÎÂç³ØÀ¸¡×¤Ê¤É¤È¾Ò²ð¡£Ìòºî¤ê¤Ï¡ÖÀäÌ¯¤ËÉº¤¦Æ¸Äç½¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ä¤ê¤¹¤®¤ë¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢°ú¤»»¤·¤Æ¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºîÃæ¡¢ßÀÅÄ¤ÎÌòÊÁ¤¬Æ¸Äç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ßÀÅÄ¤òÏÇ¤ï¤¹Â¦¤À¤Ã¤¿Âô¸ý¤Ï¡ÖÀäÂÐ¡¢Æ¸Äç¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Ö±£¤·¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤Õ¤ì¤Ç¤Æ¤ë¡×¤È¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¡¢ßÀÅÄ¤Î±éµ»¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿º£ºî¤¬¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½é¼ç±éºî¤È¤Ê¤Ã¤¿Âô¸ý¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤â¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂçÃÀ¤Ë¥Ð¥Ã¤È¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼þ¤ê¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¡×¤È»£±Æ¤ò²óÁÛ¡£ßÀÅÄ¤Ï¡Ö¡Ø¸½¼Â¤Ï¾®Àâ¤è¤ê´ñ¤Ê¤ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Í¤§¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È±é¤¸¤¿ÌòÊÁ¤ò¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£