ßÀÅÄÎ¶¿Ã¡Ö¤ª¼ò¹¥¤¡×¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Ç¡ÖÉã¿Æ¤ÈÈÕ¼à³Ú¤·¤à¡×¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Ï¡ÖÀäÌ¯¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤Æ¸Äç½¤µ¡×
ßÀÅÄÎ¶¿Ã¡Ê23¡Ë¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎTOKYO MX¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢Âô¸ý°¦²Ú¡Ê21¡Ë¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö¥µ¥Ð¥¨¤È¥ä¥Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ë¡×¡Ê8·î11Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÆüÍË¿¼Ìë1»þ5Ê¬¡Ë¹çÆ±¼èºà²ñ¤Ç¡¢¼ò¤¬Âç¹¥¤¤Ç¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Î¤¿¤á¡¢Éã¤ÈÈÕ¼à¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Âç³ØÀ¸¡¢¤·¤«¤âÆ¸Äç¤È¤ß¤é¤ì¤ëÌÑÁÛ¤¢¤Õ¤ì¤ëÃË»Ò¤ò±é¤¸¤¿¤¬¡ÖÀäÌ¯¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤Æ¸Äç½¤µ¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
·àÃæ¤ÇßÀÅÄ¤ÏÂç³ØÀ¸¤Î±§¼£¡¢Âô¸ý¤ÏÆ±¤¸¥µ¡¼¥¯¥ëÃç´Ö¤Î»ª¹¾¥ì¥¤¥«¤ò±é¤¸¤¿¡£1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢µï¼ò²°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¡¼¥¯¥ë¤Î°û¤ß²ñ¤Ç¡¢±§¼£¤¬»ª¹¾¤ËÎø°¦ÁêÃÌ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ë¡£¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç°û¤ó¤À¥Ó¡¼¥ë¤Ï¡¢¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Ó¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ßÀÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¡¢¤ª¼ò¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£°ò¾ÆÃñ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¼Â²È¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Éã¿Æ¤È¤è¤¯ÈÕ¼à¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¥Ó¡¼¥ë¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¡¢¤º¤Ã¤È¡Ä²¿²ó¡¢»×¤Ã¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Ó¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î»£±Æ¤ËÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Âô¸ý¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þµï¼ò²°¤Ç°û¤ß²ñ¤ä¤Ã¤Æµ¢¤í¤¦¤È¡¢¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸À¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢ßÀÅÄ¤Ï¡Ö²¿¤À¤«¤ó¤À¡¢»£±Æ»þ´Ö¤âÃ»¤¯¥¿¥¤¥È¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤º¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»ÄÇ°¤½¤¦¤Ë¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
µï¼ò²°¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±§¼£¤¬»ª¹¾¤ÎÂç¤¤Ê¶»¤ÎÃ«´Ö¤Ë¡¢¤¤¤ä¤é¤·¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¤Ê¤É¡¢Âç³ØÀ¸¤ÎÃË½÷¤Î°û¤ß²ñ¤Ç¤Î´Ø·¸À¤òÀ¸¡¹¤·¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢6ºÐ¤Ç»ÒÌò¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ßÀÅÄ¤ÏÂç³ØÀ¸¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£±§¼£¤ÎÌòºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÂç³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç²¼¿´¤ÈÀÍß¤ò¤È¡¢¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¸ý¡¢¤Û¤Ã¤Ú¤Î¶ÚÆù¤À¤±¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ÏÂæËÜÆÉ¤ß¤ÎÃÊ³¬¤«¤éÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¶¯Âç¤ÊÄ¶Ç½ÎÏ¤ò¤â¤ÄÃæ³ØÀ¸¤ò±é¤¸¤¿¡¢18Ç¯¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö¥â¥Ö¥µ¥¤¥³100¡×¤Î·Ð¸³¤âÀ¸¤¤Æ¤ª¤ê¡ÖÂ¿Ê¬¡Ø¥â¥Ö¥µ¥¤¥³100¡Ù¤Î»þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¢ÀäÌ¯¤Êµ¤»ý¤Á°¤µ¤ò¡¢Áý¤·¡¢Áý¤·¤Ë¤·¤¿É½¾ð¤ò¹Í¤¨¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÌÀ³Î¤Ë¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢±§¼£¤Ï½÷À·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¡¢Æ¸Äç¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Á´ÊÔ¤òÄÌ¤¸¤ÆÉº¤¦¡£ßÀÅÄ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¥¥â¥«¥ï¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¼±¡£ÌÀ¸À¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀäÌ¯¤ËÉº¤¦Æ¸Äç½¤µ¡Ä¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á°¤¤¸ý¤ÎÆ°¤¤ò¡¢¤ä¤ê²á¤®¤ë¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡£¤É¤³¤Ç°ú¤»»¤¹¤ë¤«¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À¤ÎÊý¸þÀ¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈÌòºî¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Âô¸ý¤Ï¡ÖÀäÂÐ¡¢Æ¸Äç¤À¤È»×¤¦¡£±£¤·¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¤¢¤Õ¤ì½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤¡¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤ÏÊüÁ÷¸å¡¢Netflix¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£TOKYO MXÀ©ºî¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¢¡¡Ö¥µ¥Ð¥¨¤È¥ä¥Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ë¡×¡¡¿·Ä¬¼Ò¤Î¥¦¥§¥Ö¥Þ¥ó¥¬¥µ¥¤¥È¡Ö¤¯¤é¤²¥Ð¥ó¥Á¡×¤Ç19Ç¯9·î¤ËÇÛ¿®³«»Ï°Ê¹ß¡¢ºÇ¿·14´¬¤Þ¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤ÎÁáºä·¼¸ã»á¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤Î¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¡£Âç³ØÀ¸¤Î±§¼£¡ÊßÀÅÄÎ¶¿Ã¡Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¥µ¡¼¥¯¥ëÃç´Ö¤Î»ª¹¾¥ì¥¤¥«¡ÊÂô¸ý°¦²Ú¡Ë¤Î¿ÆÍ§¤Ç¿Íµ¤¼Ô¤Îºù°æÈþÇÈ¤Ë¹¥°Õ¤òÊú¤¯¤â¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤º¡¢µï¼ò²°¤ä³Ø¿©¤Ç»ª¹¾¤ËÎø°¦ÁêÃÌ¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢µðÆý¤È²¼¥Í¥¿¤Ë½÷¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Í§¾ð¤ò¼è¤ë¤«ÀÍß¤ò¼è¤ë¤«¡¢ÍýÀ¥®¥ê¥®¥ê¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥é¥¤¥Õ¤òÉÁ¤¯¡£