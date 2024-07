TWICE ジョンヨン、自宅を初公開…結婚願望も明かす「資金を貯めてる」（動画あり）

TWICEのジョンヨンが宿所生活から独立した後、結婚資金を集めていると明かした。ウェブバラエティ番組「鑑別士」は13日、公式アカウントに「TWICE ジョンヨンハウス襲撃」というタイトルの映像をアップした。公開された映像には、ジョンヨンがバラエティ番組の単独MCにチャレンジする姿が盛り込まれた。彼女は今回のバラエティ番組を通じて会いたい人として歌手のビヨンセ、ジャスティン・ビーバーを挙げ、制作陣の笑いを誘った。

ジョンヨンは「最近スポーツにハマっている。かなり前からテニスをした」とクローゼットをテレビ初公開した。制作陣は「本当にきれいに片付けられている」と感嘆した。また、、クローゼットの棚にはガスボンベが置かれており、制作陣の好奇心を刺激した。ジョンヨンは「これは貯金箱だ。各国のお金が入っている」と説明した。「それを寄付するのはどうか?」という制作陣の質問に彼女は、「これは本当にダメ! これで結婚しようと思っている。式場の費用を払おうと。だからこれはいけない」と答えた。ジョンヨンが所属しているTWICEは、昨日(13日)と本日(14日)の大阪・ヤンマースタジアム長居を皮切りに、東京・味の素スタジアム(7月20日、7月21日)、神奈川・日産スタジアム(7月27日、7月28日)にて「TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN SPECIAL」を開催。TWICEは今回の公演で海外の女性アーティストとしては史上初めて日産スタジアム公演を開催するという新記録を打ち立て、注目を集めている。7月17日には日本5thフルアルバム、およびタイトル曲の「DIVE」を正式リリースする。4thフルアルバム「Celebrate」以来、2年ぶりに日本で披露するフルアルバムだ。