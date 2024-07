韓国のスター俳優キム・スヒョンが、海外でのファンミーティング中、ファンが舞台に近づこうとするハプニングが発生し、物議を醸した。



【写真】イベントでは歌唱やゲームを楽しんだ

事態が発生したのは、台湾で行われたファンミーティング「EYES ON YOU: 2024 KIM SOOHYUN FANMEETING ASIA TOUR IN TAIPEI」でのこと。キム・スヒョンはこの日、ドラマ「涙の女王」の主題歌を披露したりゲームをしたりしながら、ファンと積極的に交流し楽しいひとときを過ごしていた。



ところが、円滑に進んでいたイベントの最中、1人のファンが突然舞台に向かって走り出し、キム・スヒョンに花を渡そうと試みる。キム・スヒョンは驚きながら「こんなことをしてはダメだ」「危険だ」と言って制止した。



楽しかったはずの時間が、1人のファンによって会場は一時騒然となる。しかも、この行動を見た他のファンまでもが前に飛び出す始末。その後、キム・スヒョンはスタッフにプレゼントを預け、突然の事態を収拾した。



これまでにも有名人のイベント中に、熱狂的なファンによってアーティストが被害を受けた事例は多い。最近では、24人組ガールズグループtripleS(トリプルエス)のソウルコンサートで、ファンが舞台に向かって投げたうちわが、メンバーの顔に当たり負傷。同コンサートは、24人全員が出演する初のコンサートで、ファンから大きな期待が寄せられていた。



その後、あるネットユーザーが「うちわを投げたのは自分だ」と認め、「みんながスローガンを投げたので、自分も投げた」と理由を説明した。そして「メンバーに当てるつもりは、まったくなかった。楽しいコンサートをぶち壊してしまい、顔に当たったメンバーや当たりそうになった他のメンバーたちに、本当に申し訳ない」と謝罪文を公開している。



また6月には、BTSのジンが除隊後初のファンミーティングでハグ会を実施。一部のファンがジンに「強制キス」を試み、大きな議論へと発展した。



(よろず~ニュース特約・moca)