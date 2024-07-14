夏の観光シーズン、中国重慶で三国志の実景劇が人気

10日、大型山水実景劇「烽煙三国」の一場面。（重慶＝新華社記者/黄偉）

【新華社重慶7月14日】夏の観光シーズンを迎えた中国重慶市忠県で、大型山水実景劇「烽煙三国」が注目を集めている。三国志の英雄として知られる関羽（かん・う）の物語を主軸に、三国時代の主要な戦いや事件を再現しており、今月1〜10日だけで1万人近くが鑑賞した。

夏の観光シーズン、中国重慶で三国志の実景劇が人気

10日、大型山水実景劇「烽煙三国」の一場面。（重慶＝新華社記者/黄偉）

夏の観光シーズン、中国重慶で三国志の実景劇が人気

10日、大型山水実景劇「烽煙三国」の一場面。（重慶＝新華社記者/劉潺）

夏の観光シーズン、中国重慶で三国志の実景劇が人気

10日、大型山水実景劇「烽煙三国」の一場面。（重慶＝新華社記者/劉潺）

夏の観光シーズン、中国重慶で三国志の実景劇が人気

10日、大型山水実景劇「烽煙三国」の一場面。（重慶＝新華社記者/劉潺）

夏の観光シーズン、中国重慶で三国志の実景劇が人気

10日、大型山水実景劇「烽煙三国」の一場面。（重慶＝新華社記者/黄偉）

夏の観光シーズン、中国重慶で三国志の実景劇が人気

10日、大型山水実景劇「烽煙三国」の一場面。（重慶＝新華社記者/黄偉）

夏の観光シーズン、中国重慶で三国志の実景劇が人気

10日、大型山水実景劇「烽煙三国」の一場面。（重慶＝新華社記者/黄偉）

夏の観光シーズン、中国重慶で三国志の実景劇が人気

10日、大型山水実景劇「烽煙三国」の一場面。（重慶＝新華社記者/黄偉）

夏の観光シーズン、中国重慶で三国志の実景劇が人気

10日、大型山水実景劇「烽煙三国」の一場面。（重慶＝新華社記者/黄偉）