7月14日、函館競馬場で行われた11R・函館記念（G3・3歳上オープン・ハンデ・芝2000m）は、岩田康誠騎乗の3番人気、ホウオウビスケッツ（牡4・美浦・奥村武）が快勝した。3.1/2馬身差の2着に4番人気のグランディア（せん5・栗東・中内田充正）、3着に14番人気のアウスヴァール（せん6・栗東・昆貢）が入った。勝ちタイムは1:59.2（良）。

1番人気で池添謙一騎乗、サヴォーナ（牡4・栗東・中竹和也）は4着、2番人気で横山和生騎乗、トップナイフ（牡4・栗東・昆貢）は10着敗退。

【巴賞】ホウオウビスケッツが完勝…鮮やかな逃げ切り

楽々抜け出して快勝

岩田康誠騎乗の3番人気、ホウオウビスケッツが嬉しい重賞初制覇を飾った。レースでは道中2番手をスムーズに追走。勝負どころでも手応えは絶好、57.5キロのハンデを感じさせない行きっぷりで、直線半ばでは勢い良く先頭に立った。ラストは2着以下に3馬身半差の完勝。洋芝への高い適性も相まっての快勝だった。

ホウオウビスケッツ 10戦4勝

（牡4・美浦・奥村武）

父：マインドユアビスケッツ

母：ホウオウサブリナ

母父：ルーラーシップ

馬主：小笹芳央

生産者：岡田スタツド

【全着順】

1着 ホウオウビスケッツ 岩田康誠

2着 グランディア 三浦皇成

3着 アウスヴァール 古川吉洋

4着 サヴォーナ 池添謙一

5着 プラチナトレジャー 永野猛蔵

6着 チャックネイト 佐々木大輔

7着 サンストックトン 藤岡佑介

8着 リカンカブール 津村明秀

9着 マイネルクリソーラ 丹内祐次

10着 トップナイフ 横山和生

11着 アケルナルスター 黛弘人

12着 ハヤヤッコ 浜中俊

13着 オニャンコポン 菱田裕二

14着 エミュー 鮫島克駿

15着 エンパイアウエスト 横山武史

16着 デビットバローズ 武豊