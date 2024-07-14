ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÏ¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤Î°Õ³°¤Ê¸òÎ®¹ðÇò¡Ö»ä¡¢´¶Æ°¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê74¡Ë¤¬14ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¡ÊÆüÍËÁ°11¡¦45¡Ë¤¬½Ð±é¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÏ¢ÇÆ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤Î¸òÎ®¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï26Æü¤Ë³«²ñ¼°¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤Ê¤É¤òÆÃ½¸¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÏÂÅÄ¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÏÂÅÄÍ³µª»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤ÀÌ¾¤Ï¥æ¥Ã¥³¡×¡Ö¿ÈÄ¹¤¬174Ñ¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£°ì½ï¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÂÅÄ¡£Â¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö26¡¦5¥»¥ó¥Á¡×¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö»ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡Ö²¿¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ó¤Í¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£
¡¡¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î±§ÆâÍüº»¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤È¤â¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ëÏÂÅÄÍ³µª»ÒÁª¼ê¤¬¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÏÂÅÄ¤â¡Ö¤â¤¦³§¤µ¤ó±þ±ç¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤Ç¤â¤Í¡¢½ÀÆ»¤Î°¤Éô·»Ëå¤Ï³Ú²°¤¬¤º¤Ã¤ÈÁ°¤ËÎÙ¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤É»ä¤¬½Ð¤ë¤È¤¤Ë¤ªÀ¼¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤È·»Ëå¤½¤í¤Ã¤Æ¤ÎÏ¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ë½ÀÆ»¤Î°¤Éô°ìÆó»°¡¢°¤Éô»í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö»ä¡¢´¶Æ°¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¡È°¤Éô¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡È¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡É¤Ã¤Æ¡Ê¸À¤Ã¤¿¤é¡Ë¡¢¡È¤³¤Á¤é¤â¤è¤¯¸«¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£